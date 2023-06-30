Залужный объяснил важность самолетов для ВСУ

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Валерий Залужный назвал украинские силы на земле легкой мишенью для истребителей Су-35 из РФ
Украинские силы, находящиеся на земле, оказываются легкой целью для российских Су-35, потому что авиация ВСУ не может с ними конкурировать. Об этом заявил главком ВСУ Валерий Залужный в беседе с изданием Washington Post.
По его словам, киевский режим нуждается в ограниченном числе боевых западных самолетов. Он подчеркнул, что ВС РФ используют авиацию другого поколения.
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По его словам, киевский режим нуждается в ограниченном числе боевых западных самолетов. Он подчеркнул, что ВС РФ используют авиацию другого поколения.
«Никто не говорит о том, что завтра нам нужно перевооружаться и получить 120 самолетов. Мне не нужно 120 самолетов, я не собираюсь пугать весь мир», - уточнил Залужный.
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Татьяна Лаврова