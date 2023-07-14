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Залужный: Украина вернет Крым, даже если союзники будут против

14 июля 2023, 21:41

Фото: iStock/Ekaterina Utorova

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что Украина вернет Крым, даже если западные союзники будут против, передает Washington Post.

«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать – меня никто не остановит», – заявил главком ВСУ.

При этом он подчеркнул, что не будет ни у кого спрашивать разрешения для нанесения ударов по территории России. По словам Залужного, именно Украина должна решать, как именно убивать врага. Уточнив, что если страны Запада боятся использовать оружие против России, значит Украина будет убивать из своего, столько, сколько будет нужно, заключил главком ВСУ.

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#ВСУ
#Крым
#Валерий Залужный
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NYT: Пентагон считает, что кассетные снаряды не сразу помогут ВСУ
14 июля 2023, 22:17

Фото: iStock/JARAMA

Аналитики и официальные лица в США считают, что кассетные боеприпасы, переданные Штатами Украине, не окажут немедленного влияния на положение ВСУ на линии боевого соприкосновения. Об этом пишет газета New York Times, ссылаясь на сотрудников Пентагона, пожелавших остаться анонимными.
«Официальные лица и военные аналитики в США предупреждают, что американские кассетные боеприпасы немедленно не помогут Украине в ее контрнаступлении против российской обороны», - говорится в статье.

При этом подчеркивается, что эффект от кассетных боеприпасов будет виден позднее в случае, если союзники передадут Украине намного больше боеприпасов.

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#ВСУ
#спецоперация
#кассетные боеприпасы
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China Times: США отправят Украине сотни списанных ракет
14 июля 2023, 21:22

Фото: iStock/Yaraslau Mikheyeu

США передадут Киеву сотни списанных ракет MIM-23 Hawk, выкупленных у Тайваня, для укрепления ПВО Украины. Об этом пишет тайваньское издание China Times, ссылаясь на собственный источник, пожелавший остаться анонимным.
«Сначала мы ломали голову над тем, что делать с сотнями списанных ракет ЗРК MIM-23 Hawk из четырех дивизионов и 18 батарей, но после тайваньско-американских консультаций США подтвердили, что выкупят у Тайваня списанные ракеты», - передает издание слова своего источника.

При этом уточняется, что далее списанные ракеты будут переданы Киеву в рамках военной помощи для укрепления ПВО Украины.
Уточняется, что переговоры с США состоялись еще в 2022 году, ракеты же списали в конце июня текущего года.

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#США
#Украина
#Тайвань
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Экс-разведчик США Риттер: Зеленский начал этот конфликт, а не Россия
14 июля 2023, 20:22

Фото: iStock/ffikretow

Российский лидер Владимир Путин вычислил план руководства Украины по захвату Донбасса и Крыма и нанес удар на опережение противника. Такое мнение высказал бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
«Президент Украины Владимир Зеленский начал эту войну, а не Россия. Если бы он имплементировал Минские соглашения, ничего бы не произошло», — отметил Риттер в интервью YouTube-каналу Dialogue works.

Он напомнил, что заключение Минских соглашений было необходимо Западу для того, чтобы выиграть время.

По словам Риттера, Украина несколько лет готовилась к наступательным операция по захвату Крыма и Донбасса. Однако Россия поняла намерения украинского руководство и опередила его, начав специальную военную операцию. Таким образом, Риттер заключил, что ни одно государство не должно сидеть и ждать, пока на него нападут.
 
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#Украина
#Россия
#спецоперация
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Ермак: Контрнаступление ВСУ идёт медленнее, чем ожидалось
14 июля 2023, 20:07

Фото iStock/Dmytro Sheremeta

Украинские войска в ходе своего контрнаступления продвигаются медленнее, чем планировалось. Об этом рассказал глава офиса президента Украины Андрей Ермак, передает агентство Франс Пресс.
Согласно статье, Ермак признал, что ВСУ продвигают не так быстро, как было запланировано. Однако в офисе украинского президента также отметили, что не будут приукрашивать успехи ВСУ в ходе контрнаступления на российские силы.

При этом глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что ВС РФ сломали все планы Киева и НАТО по успешному контрнаступлению ВСУ.

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#ВСУ
#контрнаступление
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ВСУ несут существенные потери от бойцов «Ахмата» в районе Артемовска
14 июля 2023, 18:47

Фото: РИА Новсти/Евгений Биятов

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что на Артемовском направлении активные боевые действия ведут подразделения спецназа «Ахмат», благодаря действиям которого ВСУ несут большие потери.
«Решительные действия чеченского спецназа «Ахмат» позволили не только нанести противнику существенные потери, но и взять в плен 13 националистов», - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

По его словам, спецназ «Ахмата» мог взять пять единиц трофейной техники. Таким образом, в руки чеченским бойцам попали два вражеских танка, два автомобиля и одна боевая бронированная машины.

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#спецназ «Ахмат»
#спецоперация
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Пасечник: ВСУ более 20 раз попытались атаковать ЛНР с начала июля
14 июля 2023, 18:31

Фото: iStock/Olena_Z

Врио главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник рассказал, что ВСУ с начала июля совершили порядка 20 попыток прорыва российской линии обороны.
«Противник не оставляет попыток прорваться на территорию ЛНР. Только с начала июля подразделения вооруженных сил Украины предприняли более 20 безуспешных атак, понеся существенные потери», - написал Пасечник в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что специалисты БПЛА и разведчики вовремя обнаруживали подготовку к наступательным действиям и наносили удары по скоплениям живой силы ВСУ.

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#ЛНР
#Леонид Пасечник
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В подмосковный филиал Фонда «Защитники Отечества поступило более 1 тыс обращений
14 июля 2023, 18:27

Фото: МИСК МО

Подмосковное отделение КСВО подписало соглашение о сотрудничестве с региональным филиалом Фонда «Защитники Отечества». Подписание состоялось на первом региональном форуме Комитета семей воинов Отечества Московской области, который провели в Балашихе. В нём участвовали руководители штабов комитета всех городских округов Подмосковья.
Фонд «Защитники Отечества» был создан указом президента в апреле. Задача фонда – персонально решать все вопросы, возникающие у участников СВО и их семей. В Подмосковье фонд начал действовать в июне.
«За это время нас посетили более 300 человек, было свыше 1 тыс обращений. Мы взаимодействуем со всеми 88 регионами, за полтора месяца принимали обращения из 67. Конечно, у нас налажено очень тесное сотрудничество с Комитетом семей воинов Отечества», – заявила руководитель подмосковного филиала Фонда «Защитники Отечества» Ольга Ермакова.
Он добавила, что самая распространённая просьба, с которой обращаются в фонд – помощь в получении удостоверения ветерана боевых действий. Много вопросов касается поддержки семей погибших. К их сопровождению подключают социальных координаторов. Они сами выходят на эти семьи и предлагают помощь. 

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#Ольга Ермакова
#МИСК МО
#спецоперация
#СВО
#Московская область
#Подмосковье
#Комитет семей воинов Отечества
#Фонд Защитники Отечества
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Первый форум подмосковного Комитета семей воинов Отечества собрал представителей 57 округов
14 июля 2023, 18:13

Фото: МИСК МО

Поддержка военнослужащих и их семей стала главной темой первого регионального форума Комитета семей воинов Отечества Московской области, который провели в Балашихе. В нём участвовали руководители штабов комитета всех городских округов Подмосковья. На форуме были представлены лучшие практики, реализованные в муниципалитетах.
«В этом году мы начали формировать региональное отделение КСВО в Подмосковье. Встретились с руководителями, определили структуру организации и схему взаимодействия. Одна из главных задач комитета – объединить усилия центров поддержки участников СВО и их семей, волонтёрских движений, общественных деятелей, всех, кто помогает. Сегодня мы видим, как налажена эта координация. Ни одна семья и ни один вопрос не остаются без внимания», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
 
Как отметила руководитель подмосковного отделения комитета Марина Мигунова, проведение регионального форума поможет эффективнее выстроить работу КСВО в Подмосковье.
«Будем внимательно изучать опыт коллег, смотреть, что добавить в нашу работу. Сегодня на форуме присутствовали представители 57 округов, мы старались собрать всех. У нас создан внутренний канал для коммуникации руководителей штабов. Очень важно, чтобы можно было помогать друг другу, делиться опытом и наработками», – сказала Мигунова, сын которой ушёл добровольцем на СВО.
Организовать форум помогло Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

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#МИСК МО
#спецоперация
#СВО
#Екатерина Швелидзе
#Комитета семей воинов Отечества МО
#Московская область
#Подмосковье
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Рогов: ФСБ ликвидировала четырех диверсантов, планировавших ударить по ЗАЭС
14 июля 2023, 17:47

Фото: РИА Новости/ЦОС ФСБ РФ

В Запорожской области силами ФСБ ликвидирована группа украинских диверсантов из четырех человек, которые планировали нанести удар по Запорожской атомной электростанции. Об этом сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Один диверсант был взят в плен. На допросе он рассказал, что террористов готовили в Германии инструкторы из Великобритании», - написал Рогов в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что 25 июня в районе населенного пункта Беленькое и Лысогорка Запорожской области украинские военные перебросили две тяжёлые артиллерийские системы. Тогда же, по словам Рогова, планировался вывод ДРГ в Энергодар. Однако российские силовики сорвали вражеский план. Кроме того, из уст пленного получена важная информация о подготовке диверсионных групп. Также стали известны их способы связи.

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#Владимир Рогов
#ДРГ
#ЗАЭС
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