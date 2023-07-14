Залужный: Украина вернет Крым, даже если союзники будут против

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Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Валерий Залужный заявил, что Украина вернет Крым, даже если западные союзники будут против, передает Washington Post.
«Как только у меня будут средства, я что-нибудь сделаю. Мне наплевать – меня никто не остановит», – заявил главком ВСУ.
При этом он подчеркнул, что не будет ни у кого спрашивать разрешения для нанесения ударов по территории России. По словам Залужного, именно Украина должна решать, как именно убивать врага. Уточнив, что если страны Запада боятся использовать оружие против России, значит Украина будет убивать из своего, столько, сколько будет нужно, заключил главком ВСУ.
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Элина Позднякова