Заместитель генсека ООН указал на долгосрочные последствия разрушения Каховской ГЭС

Фото: официальный сайт ООН
По словам Мартина Гриффитса, урон от разрушения дамбы сделает жизнь людей «невыносимо тяжелее»
Заместитель генерального секретаря Организации Объединенных Наций по гуманитарным вопросам Мартин Гриффитс считает, что разрушение Каховской ГЭС повлечет за собой долгосрочные последствия для всех сторон украинского конфликта. Об этом 7 июня пишет РИА Новости.
«Резервуар, который образует дамба, — это линия жизни для региона и критический источник воды для миллионов людей», — отметил Гриффитс.
Замгенсека ООН подчеркнул, что из-за подрыва дамбы жизнь тысяч людей станет невыносимо тяжелее, а из-за невозможности теперь доставить воду миллионам пострадавших последствия могут очень быстро стать катастрофическими. Кроме того, заявил Гриффитс, разрушение электростанции угрожает возвращением мин в регионы, которые ранее были от них зачищены.
Ранее «Радио 1» сообщило, что российский постпред при ООН Василий Небензя заявил о «немыслимом преступлении», на которое пошел киевский режим, подорвав дамбу Каховской ГЭС.
«Резервуар, который образует дамба, — это линия жизни для региона и критический источник воды для миллионов людей», — отметил Гриффитс.
Ранее «Радио 1» сообщило, что российский постпред при ООН Василий Небензя заявил о «немыслимом преступлении», на которое пошел киевский режим, подорвав дамбу Каховской ГЭС.
Артем Путинцев