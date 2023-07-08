Замглавы МИД Украины Мельник посоветовал немецкому политику Штегнеру «идти к черту»

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Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник резко ответил депутату бундестага от Социал-демократической партии Германии Ральфу Штегнеру и другим немецким политикам, высказавшим критику относительно поставок кассетных боеприпасов Украине.
«Прошу вас со своими советами отправиться куда подальше, господин Ральф Штегнер и прочие. Вы не имеете представления, о чем говорите», — заявил Мельник на своей странице в Twitter, отвечая на утверждения политиков о том, что поставки данного типа вооружения Киеву могут угрожать безопасности мирного населения.Читайте также:
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