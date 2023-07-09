Замглавы Минобороны Украины Маляр признала нанесение удара по Крымскому мосту в 2022 году

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Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр признала, что в 2022 году был нанесен удар по Крымскому мосту. Соответствующее заявление она сделала в своем Telegram-канале.
«С момента нашего первого удара по Крымскому мосту, целью которого было нарушить логистические планы россиян, прошло 273 дня», — подчеркнула заместитель главы военного ведомства.Читайте также:
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