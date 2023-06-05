Замглавы Росгвардии по ДНР: ВСУ смогли «зацепиться» за Новодонецкое

Фото: РИА Новости/Наталья Селиверстова
Заместитель главы Росгвардии по ДНР Александр Ходаковский сообщил о продвижении украинских войск в регионе.
Заместитель главы Росгвардии по Донецкой Народной Республике (ДНР) Александр Ходаковский сообщил о продвижении украинских войск в регионе. Он отметил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) смогли установить контроль над Новодонецким, но им не удалось дальше продвинуться на территорию, контролируемую Россией.
По его данным, ВСУ понесли значительные потери в боях — десятки убитых и около десяти единиц техники, включая один танк, были уничтожены.
Ранее писали, что военнослужащие зенитного соединения группировки «Днепр» смогли сбить украинский самолет Су-25, тем самым предотвратив высадку воздушного десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра в Херсонской области.
«Сегодня у противника удалось зацепиться за Новодонецкое... В целом, ситуация на данный момент складывается в пользу противника, однако, значительно углубиться в нашу территорию ему не удалось», — написал Ходаковский в своем Telegram-канале.
Ранее писали, что военнослужащие зенитного соединения группировки «Днепр» смогли сбить украинский самолет Су-25, тем самым предотвратив высадку воздушного десанта Вооруженных сил Украины (ВСУ) на левом берегу Днепра в Херсонской области.
Артем Кузьмин