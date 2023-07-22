Зампред Швыткин назвал обстрел ВСУ российских журналистов посягательством на прессу

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Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что обстрел журналистов МИЦ «Известия» и «РИА Новости» украинскими войсками — это посягательство на прессу. Об этом пишут «Известия».
Швыткин считает, что произошедшее можно назвать террористическим актом, после таких ситуаций должна следовать беспрекословная реакция.
Зампред подчеркнул, что во время пленарного заседания, которое пройдет 25 июля, он поднимет тему обстрела группы российских журналистов.
Сообщается, что по итогам пленарного заседания депутаты направят обращения в международные организации с целью осуждения факта произошедшего и принятия мер по недопущению подобных трагедий.
Напомним, ранее военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции.
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Зампред подчеркнул, что во время пленарного заседания, которое пройдет 25 июля, он поднимет тему обстрела группы российских журналистов.
Напомним, ранее военкор РИА Новости Ростислав Журавлев погиб при обстреле ВСУ в зоне специальной военной операции.
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Екатерина Коршунова