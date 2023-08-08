Запад избавляется от старого оружия под видом помощи Украине

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Запад под видом помощи Украине просто избавляется от своего устаревшего вооружения. Об этом РИА Новости заявил бывший капитан французской военной разведки Пьер Плас.
Поставляемое Западом вооружение никак не вступит в сравнение с российским, что и видно по ходу боевых действий. Россия, по мнению Пласа, выбрала правильный путь – модернизацию уже созданного оружия, а не изготовление нового. В итоге получается, что западное вооружение намного слабее российского, отсюда и огромные потери Украины.
Кроме того, собеседник агентства заявил, что, создавая видимость военной помощи, европейские страны избавляются от своего старого оружия. Это лишь усиливает конфликт и даёт Украине повод думать, что она реально поддерживается Западом.
Ранее сообщалось, что США анонсировали первую поставку ВСУ танков Abrams.
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Кроме того, собеседник агентства заявил, что, создавая видимость военной помощи, европейские страны избавляются от своего старого оружия. Это лишь усиливает конфликт и даёт Украине повод думать, что она реально поддерживается Западом.
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Анастасия Чинкова