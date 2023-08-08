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Запад избавляется от старого оружия под видом помощи Украине

Пьер Плас заявил, что помощь Украине – это попытка Запада избавиться от старого оружия
08 августа 2023, 14:57

Фото: iStock/Alexey Molotov

Запад под видом помощи Украине просто избавляется от своего устаревшего вооружения. Об этом РИА Новости заявил бывший капитан французской военной разведки Пьер Плас.
Поставляемое Западом вооружение никак не вступит в сравнение с российским, что и видно по ходу боевых действий. Россия, по мнению Пласа, выбрала правильный путь – модернизацию уже созданного оружия, а не изготовление нового. В итоге получается, что западное вооружение намного слабее российского, отсюда и огромные потери Украины.

Кроме того, собеседник агентства заявил, что, создавая видимость военной помощи, европейские страны избавляются от своего старого оружия. Это лишь усиливает конфликт и даёт Украине повод думать, что она реально поддерживается Западом.


Ранее сообщалось, что США анонсировали первую поставку ВСУ танков Abrams.

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#вооружение
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На Украине заявили, что Киев защищен самой мощной в мире системой ПВО
The Times: Киев защищен самой мощной в мире системой ПВО
08 августа 2023, 14:49

Фото: iStock/Ruslan Lytvyn

Киев защищен самой мощной в мире системой ПВО. Об этом сообщает The Times, ссылаясь на подполковника киевского командования противовоздушной обороны.
«В настоящее время вокруг Киева у нас самая мощная система противовоздушной обороны в мире. И фактически на протяжении всей истории», – сказал украинский подполковник.

По его словам, на защите украинской столицы находятся ЗРК Patriot, Nasams, немецкие IRIS-T, S-300 и французские Crotale. Однако он подчеркнул, что и у этой защиты есть слабое место, а конкретно, небольшой запас боеприпасов. Именно поэтому он считает, что Запад должен увеличить снаряды для них. В противном случае следующая зима окажется тяжелее предыдущей.

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#запад
#журналист
#вооружение
#всу
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Telegraph: ВСУ назвали главной угрозой российский беспилотник «Ланцет»
08 августа 2023, 14:05

Фото: iStock/valio84sl

Вооруженные силы Украины считают своей главной угрозой российский БПЛА «Ланцет», пишет The Telegraph.
«От этих беспилотников невозможно легко защититься из-за их способности маневрировать», - прокомментировали ситуацию журналисты.

«Ланцеты» также с легкостью выводят из строя бронетехнику. При этом, больше всего проблем российские БПЛА доставляют украинской артиллерии.

Украинцы отмечают, что у них нет оружия, способного противостоять «Ланцету», а этих беспилотников на линии боевого соприкосновения сейчас очень много. 

Вчера российский лидер Владимир Путин, на встрече с главой «Ростеха» Сергеем Чемезовым, поручил нарастить производство беспилотников «Куб» и «Ланцет». Глава РФ отметил, что российские беспилотники очень хорошо себя зарекомендовали. 

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#беспилотник
#всу
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Российские силы поразили передовой пункт управления группировки ВСУ «Хортица»
Минобороны: В Красноармейске поразили передовой пункт управления группировки ВСУ «Хортица»
08 августа 2023, 13:55

Фото: iStock/vadimrysev

Российские силы поразили передовой пункт управления группировки ВСУ «Хортица», сообщили в Минобороны РФ.
Пункт управления объединенной группировки украинских войск «Хортица» находился в районе населенного пункта Красноармейск Донецкой Народной Республики. 

Ранее британский военный эксперт Шон Белл заявил, что Вооруженные силы Украины бросили все свои резервы в бой на Запорожском направлении и утратили контроль в северо-западной части Донбасса. Эксперт напомнил, что украинская армия потеряла несколько населенных пунктов на Донбассе, а также Артемовск.

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#всу
#днр
#сво
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Сальдо сообщил об уничтожении украинского десанта при попытке высадки на левый берег Днепра
08 августа 2023, 12:39

Фото: сайт Кремля

Ночью военнослужащие группировки «Днепр» уничтожили два катера СВУ при попытке высадить десант на левом берегу Днепра возле села Казачьи Лагеря в Херсонской области. Об этом рассказал врио губернатора региона Владимир Сальдо.
По его словам, российские бойцы своевременно обнаружили два украинских катера и накрыли их плотным артиллерийским и стрелковым огнем, не позволив приблизиться к берегу. Боевики ВСУ оказались в воде, написал Сальдо в своем телеграм-канале. Некоторые пытались вплавь вернуться на правый берег, но российские военные не позволили им этого сделать. Не доплыл никто.

Владимир Сальдо добавил, что попытка украинских десантников высадиться была своевременно пресечена, солдат ВСУ в районе Казачьих Лагерей в настоящее время нет. Левый берег находится под надежной защитой российских войск, а все, кто попытается высадиться, будут уничтожены.

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#военные
#всу
#солдат
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Журналист Никсон: никакое западное вооружение не спасёт Украину
08 августа 2023, 11:35

Фото: iStock/JARAMA

Американский радиоведущий Гарланд Никсон заявил, что желания президента Украины Владимира Зеленского вернуть Крым и утраченные территории бессмысленны, так как ВСУ провалили контрнаступление, а сама Украина находится на грани краха.
«Слова Зеленского о возвращении Донбасса и Крыма – это пустой звук. Этого никогда не произойдет. Весь мир это знает», – заявил Никсон на своем YouTube-канале.

По его словам, Россия имеет сильнейшие авиацию и флот, при этом Украина не имеет никаких шансов на успех даже с учетом предоставления ей западного вооружения, в том числе и истребителей F-16. Никсон заключил, что Россия уже поставила Украине «шах и мат».

В свою очередь бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон также заявил, что ВСУ терпят одну неудачу за другой, потому, специальные службы США начали планировать убийство украинского лидера Владимира Зеленского.

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#сша
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#вооружения
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Украинский беспилотник типа «крыло» сбили в Брянской области
Baza: Украинский беспилотник сбили в Брянской области
08 августа 2023, 11:15

Фото: iStock/NatureNow

Российские пограничники сбили украинский беспилотник типа «крыло» в Брянской области, сообщает Telegram-канал Baza.
Днем 7 августа пограничники заметили летящий беспилотник неподалеку от границы с Украиной в Севском районе Брянской области. Информация была оперативно передана военным, которые и сбили украинский дрон.

В результате падения устройства никто не пострадал, разрушений нет. 

Вчера губернатор Курской области Роман Старовойт рассказал, что российские силы РЭБ подавили два беспилотника, которые направлялись в регион. По словам губернатора, на крыле одного из посаженных дронов была нанесена символика запрещенного в России полка «Азов»*.

*Запрещенная в России террористическая организация.

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#беспилотник
#украина
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Американский аналитик: Операцией по ликвидации Зеленского будет руководить Залужный
Джонсон: Спецслужбы США планируют ликвидировать Зеленского
08 августа 2023, 11:04

Фото: РИА Новости/Стрингер

ВСУ терпят одну неудачу за другой, потому, специальные службы США начали планировать убийство украинского лидера Владимира Зеленского, заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в интервью YouTube-каналу Redacted.
«Это следующий очевидный шаг, сделает ли это ЦРУ или они подтолкнут кого-то к этому. Я думаю, что Зеленскому жить осталось недолго. Он не из тех, кому позволят уйти в изгнание», - прокомментировал ситуацию Джонсон.

Аналитик предположил возможный вариант смерти нынешнего президента Украины. Скорее всего, в его штаб-квартире организуют взрыв, свалив все на российских военных. Однако, главой этой операции станет Валерий Залужного, считает Джонсон. 

Ранее Джонсон заявил, что российские беспилотники перебили большую часть артиллерийских установок калибром 155 миллиметров, которые были у ВСУ. По словам эксперта, именно это подтолкнуло американского лидера Джо Байдена к решению о передаче Украине кассетных боеприпасов.

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#владимир зеленский
#убийство
#сша
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ВСУ обстреливают жилые кварталы Донецка
Пушилин: ВСУ выпустили 148 боеприпасов по жилым кварталам Донецка
08 августа 2023, 10:06

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

Вооруженные силы Украины ведут обстрел мирных кварталов Донецка. За сегодняшнее утро они выпустили по гражданским 148 боеприпасов, заявил врио главы ДНР Денис Пушилин в своем Telegram-канале.
«С самого раннего утра враг наносит удары по жилым кварталам Донецка. Зафиксировано более 40 обстрелов, выпущено 148 боеприпасов с применением реактивной артиллерии калибром 122 мм, ствольной артиллерии калибром 152 и 155 мм», - прокомментировал ситуацию Пушилин.

Один мирный житель получил ранение. Он госпитализирован в состоянии средней степени тяжести, отметил глава региона.

Ранее Пушилин заявил, что ВСУ целенаправленно используют кассетные боеприпасы, чтобы перегрузить российскую систему противовоздушной обороны.

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#всу
#днр
#обстрел
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Марочко: ВС РФ существенно продвинулись на Купянском направлении
08 августа 2023, 09:32

Фото: РИА Новости/Евгений Биятов

На Купянском направлении российские силы продвинулись на 10 км по линии соприкосновения и на три км вглубь украинской обороны. Об этом сообщил военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.
«За последние дни продвижение российских войск на данном направлении составило более 10 километров по фронту и порядка трех километров в глубину обороны противника», - написал Марочко в своем Telegram-канале.

По его словам, украинская оборона проломлена российскими силами на северо-востоке и юго-востоке от Купянска. Он также рассказал, что российские военные в ходе активной обороны захватили несколько украинских позиций на Краснолиманском и Купянском направлениях. 

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#военные
#оборона
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#всу
#контрнаступление
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