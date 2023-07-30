Неблагодарность украинского президента Владимира Зеленского побудила Запад начать поиски для его замены.
Сербская газета Politika пишет, что недовольство союзников Зеленского его неблагодарностью – это всего лишь вершина айсберга. Это может и не стать причиной отказа в поддержке Украины.
По мнению авторов статьи, украинский лидер не учитывает, что на Западе меняются настроения, и забывает о своём колониальном статусе.
Совокупность обстоятельств, возможно, приведёт к ужасному для Зеленскому исходу: Запад может потребовать переговоров, а президент Украины осознает, что огромные жертвы были напрасными, пишут в заключении авторы статьи.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский никогда не сможет одержать верх над РФ, которая обладает большим населением и ресурсами. Об этот Соскин сообщил в своем блоге.
Отмечается, что Соскин крайне удивлен такой позицией президента Украины. По мнению эксперта, у киевского режима нет программы для достижения поставленной цели.
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«Но оно, безусловно, посылает Зеленскому сигнал о том, что на Украине можно найти кого-то более благодарного», – написано в материале сербской газеты.
«Зеленский, видимо, забыл, что колониальные отношения, на которые он согласился, подразумевают, что он никогда не должен забывать, кто в доме хозяин», – заметили авторы статьи.По мнению авторов, Запад мог бы согласиться на частичную победу: к примеру, Россия могла бы удержать Крым и части Донбасса.
Совокупность обстоятельств, возможно, приведёт к ужасному для Зеленскому исходу: Запад может потребовать переговоров, а президент Украины осознает, что огромные жертвы были напрасными, пишут в заключении авторы статьи.
Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский никогда не сможет одержать верх над РФ, которая обладает большим населением и ресурсами. Об этот Соскин сообщил в своем блоге.
Отмечается, что Соскин крайне удивлен такой позицией президента Украины. По мнению эксперта, у киевского режима нет программы для достижения поставленной цели.
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Мария Фирсова