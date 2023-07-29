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Западные страны настоятельно рекомендовали Киеву провести контрнаступление силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью захвата Крыма, хотя подготовка к этой операции занимала продолжительное время.
Издание отмечает, что Крым давно является приманкой, которая обладает глубоким символическим значением для Киева и его западных сторонников. Однако, существенные препятствия стоят на пути успешной реализации задуманной операции, такие как отсутствие у Киева боевой авиации и истощение запасов систем противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии.
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