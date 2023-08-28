Запад поставляет Украине устаревшие танки Leopard

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Западные страны поставляют Киеву устаревшие Leopard 1, чтобы не тратить запасы новых Leopard 2, сообщает The Financial Times.
«Во многих столицах (западных стран) считают, что удобнее отказаться от зачастую снятых с вооружения Leopard 1, чем от дорогих резервов более нового танка», - прокомментировали ситуацию в издании.
При этом, старые Leopard имеют достаточно тонкую броню, которая может сделать их легкой целью на поле боя.
Ранее российские военнослужащие из 71-го гвардейского мотострелкового полка рассказали о первой встрече с американскими бронемашинами Bradley.
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Евгения Парфентьева