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Две новейшие разработки России обрекли на провал контрнаступление ВСУ еще до его начала, пишет журналист Мик Райан для ABC.
Помимо высокотехнологичной системой за полем боя, Россия также разработала цифровое управление огневой поддержкой. Два этих фактора не оставили контрнаступлению ВСУ даже шанса на успех.
Помимо украинского командования, такого подхода к ведению боевых действий не ожидали от России и западные союзники Киева, заключил обозреватель.
Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине вырыли примерно 123 тысячи свежих могил после контрнаступления Вооруженных сил Украины.
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«Ракеты большой дальности, артиллерия, ударные вертолеты, барражирующие боеприпасы и средства радиоэлектронной борьбы теперь синхронизированы с цифровыми системами управления боевыми действиями последнего поколения. Поэтому подразделения ВСУ, концентрирующиеся для проведения общевойсковой операции по прорыву, могут быть быстро обнаружены», - прокомментировал ситуацию Райан.
Ранее бывший советник главы Пентагона Дуглас Макгрегор заявил, что на Украине вырыли примерно 123 тысячи свежих могил после контрнаступления Вооруженных сил Украины.
«Украина уничтожена, ее население упало до 19-20 миллионов человек. Потери ВСУ составляют около 350-400 тысяч человек», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
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Евгения Парфентьева