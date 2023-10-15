Запад согласился помочь Украине в зимнее время

Фото: РИА Новости/Стрингер
Украина арендует средства противовоздушной обороны (ПВО) у других стран на зимнее время. Об этом сообщил советник командования воздушных сил ВСУ Юрий Игнат.
Он отметил, что Украина уже практиковала аренду систем ПВО.
По словам Игната, в мире достаточно мало средств ПВО, поэтому полностью отдать их Украине никто не может. По этой же причине ВСУ приходится долго ждать осуществления поставок. Однако он добавил, что страна нуждается в вооружении, поэтому готова ждать.
Также советник командования ВС ВСУ обратил внимание на то, что Запад часто поставляет устаревшее вооружение. Но он отметил, что даже с помощью него Украине удаётся усилить оборону. Такое оружие тоже играет важную роль, заключил Игнат.
При этом, он отказался называть страны, которые согласились дать в аренду свои средства противовоздушной обороны.
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По словам Игната, в мире достаточно мало средств ПВО, поэтому полностью отдать их Украине никто не может. По этой же причине ВСУ приходится долго ждать осуществления поставок. Однако он добавил, что страна нуждается в вооружении, поэтому готова ждать.
При этом, он отказался называть страны, которые согласились дать в аренду свои средства противовоздушной обороны.
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Анастасия Чинкова