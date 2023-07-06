Западная бронетехника и украинские боевики во Львове стали целью для удара ВС РФ

Фото: РИА Новости/Пресс-служба Минобороны РФ
Целью сегодняшнего российского удара стала западная техника и боевики, которые были сосредоточены на территории парковой зоны военной академии во Львове. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на собственный источник в Минобороны РФ.
Напомним, российские подразделения в ночь на 6 июля нанесли удар по пунктам временной дислокации личного состава ВСУ и наемников, а также по местам хранения иностранной техники.
Таким образом, было уничтожено порядка 800 украинских военных, а также наемников из учебных центров стран Запада.
Добавляется, что ВС РФ нанесли удар с помощью высокоточного оружия по парковой зоне академии. Именно там была сосредоточена западная бронетехника. При этом подчеркивается, что есть большая вероятность того, что там же находились и британские танки Challenger.
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Таким образом, было уничтожено порядка 800 украинских военных, а также наемников из учебных центров стран Запада.
«Целью сегодняшнего удара по стратегическим резервам противника стали западная военная техника и боевики на территории академии сухопутных войск во Львове», - говорится в сообщении.
Добавляется, что ВС РФ нанесли удар с помощью высокоточного оружия по парковой зоне академии. Именно там была сосредоточена западная бронетехника. При этом подчеркивается, что есть большая вероятность того, что там же находились и британские танки Challenger.
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Элина Позднякова