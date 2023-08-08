Западные чиновники тревожатся из-за нескончаемых неудач ВСУ

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«У русских несколько линий обороны. ВСУ даже не прошли через первую. Если они продолжат бороться еще несколько недель и не достигнут никаких результатов, то какие гарантии, что у них вообще что-то получится, принимая во внимание, что силы ВСУ к тому времени будут истощены», - прокомментировали ситуацию западные дипломаты.По словам чиновников, они часто слышат о том, с какими сложностями сталкиваются украинские военные. Дипломаты тревожатся, что неудачи Киева на театре военных действий могут негативно отразиться не только на ситуации внутри страны, но и на ее союзниках. Подобные проблемы могут привести к расколу в западном обществе.
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