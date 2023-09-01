Западные страны раздражены тактикой Зеленского

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Западные союзники Владимира Зеленского раздражены его тактикой ведения боевых действий, заявил сотрудник американского Совета по международным отношениям Чарльз Купчан в интервью The New York Times.
«Поскольку контрнаступление продвигается так медленно, а представители американской обороны и разведки начинают обвинять украинцев, западные правительства чувствуют себя более уязвимыми после предоставления такого количества оборудования и вселения надежд», - прокомментировал ситуацию Купчан.
По словам эксперта в США надеялись, что ВСУ удастся взять Крым в результате контрнаступления, однако, они только потеряли больше территорий.
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