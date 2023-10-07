Западным журналистам запретили писать о провале украинского контрнаступления

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Западные чиновники призывают журналистов ежедневно не освещать ситуацию на украинском фронте, на фоне провала контрнаступления. Об этом сообщает газета Washington Post.
Кроме того, газета отмечает, что западным журналистам не всегда удаётся узнать правдивую информацию о ситуации на фронте, поскольку украинские политики, в свою очередь, также призывают местных журналистов умалчивать некоторую информацию.
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Анастасия Чинкова