Западное оружие уже не сможет повлиять на ход СВО

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Оружие, которое Брюссель и Вашингтон отправляют на Украину, уже никак не сможет повлиять на ход СВО, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин Telegram-канале.
«Любое новое оружие, которое Вашингтон и Брюссель решат направить Зеленскому и его подручным, на исход специальной военной операции повлиять уже не сможет», - прокомментировал ситуацию Володин.
Напомним, военная прокуратура Украины возбудила уголовное дело по факту хищения оружия и боеприпасов из тыловых частей.
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