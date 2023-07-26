Западное СМИ опозорилось, выставив полыхающий Leopard за российский танк

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«Поразительно, как быстро Россия наладила производство Leopard 2A6!», - с иронией подметил один из онлайн-пользователей.
«Вы серьезно показываете танк Leopard и выдаете его за российский, держа людей за идиотов?», - задался справедливым вопросом второй.
«И тут мне пришло в голову: а сколько подбитых «русских» танков на самом деле не русские?», - подытожил третий.
Ранее журналист Эрик Нурдберг заявил, что Вооруженные силы Украины оказались бессильны перед российским беспилотником «Ланцет». По словам Нурдберга, «Ланцет» способен ударить в самую глубь украинских баррикад. При этом, у Киева нет систем ПВО, способных нейтрализовать современные российские дроны.
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