Западные страны так и не смогли договориться об обучении пилотов ВСУ управлению F-16

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Вашингтон и его союзники так и не пришли к единому мнению по обучению украинских пилотов управлению американскими истребителями F-16, поэтому отправка самолетов Киеву задерживается, пишет газета Politico.
«Западным партнерам лишь предстоит достичь договоренностей относительно плана подготовки украинских летчиков к полетам на обещанных истребителях», - прокомментировали ситуацию источники СМИ.
Коалицию из 11 государств, которые обязались предоставить Киеву летательные аппараты, возглавляют Дания и Нидерланды. Однако, ни одна из этих стран пока публично не объявила о намерениях передать ВСУ F-16.
При этом, в Politico отметили, что американская компания уже начала принимать на работу отставных военных летчиков, которые и будут обучать будущих пилотов истребителей.
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Евгения Парфентьева