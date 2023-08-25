«Защищена даже от падения самолёта»: Балицкий рассказал об атаках ВСУ по Запорожской АЭС

Фото: iStock/Volodymyr Kondratiev
Украинские войска не наносят удары по Запорожской АЭС, но периодически запускают беспилотники. Об этом РИА Новости сообщил врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий.
Он добавил, что ВСУ не наносят удары непосредственно по АЭС, но обстреливают окружение, а именно, повреждают средства доставки электроэнергии, высоковольтные линии, подстанции.
Балицкий утверждает, что в настоящее время никакой угрозы безопасности атомной станции нет.
Эксперт отметил, что уничтожить Запорожскую АЭС очень трудно, поскольку «она построена была при Советском Союзе и защищена даже от падения самолёта».
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что действия украинских войск в отношении Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе.
Читайте также:
Шойгу: Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут спровоцировать ядерную катастрофу
Балицкий: риск ядерной катастрофы, как в Чернобыле, на ЗАЭС свели к нулю
Угроза атак БПЛА по Запорожской АЭС сохраняется
Балицкий утверждает, что в настоящее время никакой угрозы безопасности атомной станции нет.
Ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу заявлял, что действия украинских войск в отношении Запорожской АЭС могут привести к ядерной катастрофе.
Читайте также:
Шойгу: Удары ВСУ по Запорожской АЭС могут спровоцировать ядерную катастрофу
Балицкий: риск ядерной катастрофы, как в Чернобыле, на ЗАЭС свели к нулю
Угроза атак БПЛА по Запорожской АЭС сохраняется
Анастасия Чинкова