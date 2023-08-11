Завершились ремонтно-восстановительные работы многоквартирного дома в Мариуполе

Фото: пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области
Работы по восстановлению жилого дома в Орджоникидзевском районе Мариуполя шли ударными темпами.
Специалисты из Подмосковья восстановили кровлю, заменили оконные блоки, в местах общего пользования произвели отделочные работы и другое. Произвели замену стояков горячего водоснабжения, канализации и центрального отопления и выполнили электромонтажные работы.
«Благодаря слаженной работе строителей Московской области город восстанавливается в ускоренном темпе. Специалисты нашей подведомственной организации ГБУ МО «Управление технического надзора капитального ремонта» в сотрудничестве с ФАУ «РосКапСтрой» контролируют каждый этап восстановительных работ в Мариуполе. Работы по восстановлению дома №3 в Орджоникидзевском районе выполнены Фондом капитального ремонта Московской области под руководством ППК «Единый заказчик в сфере строительства», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.
При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.
Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.
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