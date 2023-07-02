Заявление Зеленского о Черном море вызвало шок в соцсетях

Фото: сайт Кремля
Пользователи Twitter осудили угрозы президента Украины Зеленского в адрес россиян
Пользователи Twitter осудили видеообращение президента Украины Владимира Зеленского, в котором он пригрозил России походом на Крым. Об этом сообщает РИА Новости.
Уточняется, что в видеообращении Зеленский потребовал от Москвы «не диктовать условия в Черном море».
Один из пользователей соцсети написал, что глава киевского режима делает все «для втягивания НАТО в прямое столкновение с Россией». Другой комментатор отметил, что «США покончат с Зеленским, когда он перестанет быть ценным».
Большинство пользователей Twitter раскритиковали Зеленского в комментариях под его видеообращением.
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Уточняется, что в видеообращении Зеленский потребовал от Москвы «не диктовать условия в Черном море».
Большинство пользователей Twitter раскритиковали Зеленского в комментариях под его видеообращением.
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Екатерина Коршунова