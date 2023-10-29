Фото: сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский добавил себе новые проблемы, заняв одну из сторон в конфликте на Ближнем Востоке. Об этом сообщает Washington Post.
Авторы статьи подчеркивают, что поддержка Зеленским Израиля «поставила под угрозу отправку поддержки от арабских и мусульманских стран для Украины». Отмечается, что несмотря на украинскую поддержку, Израиль не будет поставлять Киеву военную помощь.
Сообщается, что киевскому режиму также грозят проблемы из-за избрания нового спикера Палаты представителей США Майка Джонсона, который выступает против выделения дополнительного финансирования украинских войск.
Ранее американский экс-разведчик Скотт Риттер заявил, что Киев не в состоянии переломить ситуацию на поле боя, поэтому Украине и Западу осталось только сдаться.
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Екатерина Коршунова