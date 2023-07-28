Здание СБУ разрушено в Днепропетровске

Специалисты из Московской области делают все возможное, чтобы вернуть детям Мариуполя радость и создать условия для их полноценного развития.

Специалисты из Московской области продолжают восстанавливать здание школы в центральном районе Мариуполя, почти полностью разрушенный в ходе боевых действий.

«В школе, расположенной в центральном районе Мариуполя, строители из Московской области завершили восстановление конструктива и монтаж окон. На завершающем этапе электромонтажные работы, работы по кровле и центральному отоплению. В здании ведется прокладка труб канализации, холодного и горячего водоснабжения, а также монтаж утеплителя фасада», — отметил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Антон Велиховский.

При координации Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, специалисты из Московской области ГБУ МО «УТНКР» совершают ежедневные выезды на объекты для проведения строительного контроля ремонтно-восстановительных работ, продолжая восстанавливать разрушенную инфраструктуру Мариуполя и помогая скорее вернуть уверенность жителям города и улучшить их качество жизни.



Узнать подробную информацию о деятельности ГБУ МО «УТНКР» можно на сайте.

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