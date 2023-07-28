Здание СБУ разрушено в Днепропетровске

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«В Днепропетровске ракетным ударом уничтожено здание СБУ. Также пострадала многоэтажка, возможно от удара ракеты ПВО Украины», - говорится в сообщении военкоров.
Ранее по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Уточняется, что взрывы прогремели в Запорожье и Днепропетровске, еще до объявления воздушной тревоги. Мэр Днепропетровска Борис Филатов подтвердил эту информацию. Таким образом, целью удара было здание СБУ.
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