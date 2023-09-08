Здание ж/д вокзала Брянск I опять повреждено в результате атаки БПЛА

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Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил о пресечении атаки двух украинских беспилотников на регион.
По его словам, первый из них был сбит системой противовоздушной обороны. В результате этого никто не пострадал, а разрушений на земле не зафиксировано.
При этом второй дрон был подавлен силами РЭБ над Брянском.
Он также уточнил, что никто не пострадал.
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При этом второй дрон был подавлен силами РЭБ над Брянском.
«В результате падения летательного аппарата в одном из зданий железнодорожного вокзала Брянск I частично повреждено остекление. В целях безопасности пассажиры эвакуированы из здания», - написал Богомаз в своем Telegram-канале.
Он также уточнил, что никто не пострадал.
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Элина Позднякова