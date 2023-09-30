Зеленский анонсировал создание нового оборонного альянса

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На Украине создали альянс оборонных индустрий, к которому могут присоединиться производители оружия и военной техники со всего мира. Об этом в ходе первого международного форума оборонных индустрий, который стартовал в Киеве, заявил президент страны Владимир Зеленский.
Он отметил, что декларацию о присоединении к альянсу уже подписали 13 компаний.
Также Зеленский добавил, что на форуме присутствуют представители свыше 30 государств, а также 252 военных компаний, которые занимаются разработкой и изготовлением всех видов вооружения.
При этом, посол МИД РФ по особым поручениям по преступлениям Украины Родион Мирошник ранее заявлял, что проведение этого форума – это попытка со стороны Украины замаскировать поставки вооружения с Запада под местное производство.
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Также Зеленский добавил, что на форуме присутствуют представители свыше 30 государств, а также 252 военных компаний, которые занимаются разработкой и изготовлением всех видов вооружения.
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Анастасия Чинкова