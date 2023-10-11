Зеленский испугался последствий эскалации в Израиле для Украины

В интервью телеканалу France 2 Владимир Зеленский выразил опасения относительно эскалации событий в Израиле, предупреждая, что это может отвлечь внимание мирового сообщества от украинского конфликта.
«Существует вероятность того, что международное внимание отклонится от Украины, и это может повлечь за собой серьезные последствия», — подчеркнул он.В субботу утром Израиль столкнулся с небывалой ракетной атакой со стороны сектора Газа. Вслед за этим бойцы ХАМАС проникли в пограничные районы на юге Израиля, а военное крыло палестинского движения объявило о начале операции под названием «Потоп Аль-Аксы» напротив Тель-Авива.
Читайте также:
В Румынии призвали Зеленского вернуть территорию страны
Полковник Райснер: Запад находится в процессе признания провала наступления ВСУ
Глава МАГАТЭ сделал неожиданное заявление о Зеленском
Артем Кузьмин