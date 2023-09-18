Зеленский: «Контрнаступ» Украины продолжится даже при плохой погоде

Контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) будет продолжено даже несмотря на грядущее ухудшение погоды и приход осенней распутицы. Такое условие поставил своим военным президент Украины Владимир Зеленский, давая интервью американской телекомпании CBS.
«Нам нужно <…> двигаться вперед. <…> Забудьте о погоде и тому подобном», — жёстко «припечатал» военных Зеленский.Кроме того, шестой президент Украины исключил какую-либо возможность завершения военного конфликта путём передачи Москве украинских территорий.
Материал об этом появился в издании The Wall Street Journal. Один из опрошенных украинских военных посетовал, что дождь и осенняя распутица до предела усложнят передвижение военной техники. Авторы статьи указали, что бронетехнике будет крайне трудно передвигаться по рыхлой из-за дождей и снега земле, что создаст еще большие сложности для украинского «контрнаступа».
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