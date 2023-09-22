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Зеленский: Контрнаступление украинских войск продолжится осенью и зимой

22 сентября 2023, 13:30
Фото: istock / Olena_Z

Фото: istock / Olena_Z

Контрнаступление Вооружённых силы Украины продолжится осенью и зимой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский американским средствам массовой информации после переговоров в Конгрессе США и Белом доме.

«Мы сделаем все возможное, чтобы не останавливаться в тяжелые дни осенью, когда будет плохая погода, и зимой», — приводит слова Зеленского Bloomberg.
Украинский глава также добавил что будет сделано все возможное, чтобы плохая погода не помешала армии.


Как сообщает Министерство обороны России, армия Украины с 4 июня безуспешно ведет наступление. 12 сентября президент РФ Владимир Путин заявил, что украинская армия за время контрнаступления потеряла 71,5 тысяч военных, 543 танка и почти 18 тысяч бронемашин разного класса. По словам главы государства, контрнаступление ВСУ не имеет результатов.

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Аксенов: Над Крымом сбиты крылатые ракеты
22 сентября 2023, 14:26

Фото: iStock/bpawesome

Над территорией Крыма российскими системами противовоздушной обороны сбиты крылатые ракеты ВСУ. Об этом сообщил глава республики Сергей Аксёнов.
«Над территорией Республики Крым силами ПВО сбиты крылатые ракеты. Сохраняйте спокойствие и доверяйте только официальным источникам информации», - написал Аксенов в своем Telegram-канале.
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Развожаев заявил об отбое ракетной и авиационной опасности в Севастополе
22 сентября 2023, 14:17

Фото: iStock/Stock Dealer

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев сообщил об отбое ракетной и авиационной опасности в городе, однако призвал жителей не выезжать в центр.
«Отбой ракетной и авиационной опасности! Но в центр по-прежнему большая просьба не выезжать. Дороги перекрыты, идет ряд специальных мероприятий», - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Напомним, Вооруженные силы Украины атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow. По последним данным, при ракетной атаке пострадали шесть человек. О погибших информация не поступала.

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#земля
#воздух
#всу
#удар
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Самолет ВМС США был замечен над Черным морем во время удара по Севастополю
22 сентября 2023, 14:16

Фото: istockphoto/aapsky

Во время ракетного удара по Севастополю над акваторией Черного моря был замечен самолет ВМС США P-8A «Посейдон». Предполагается, что он не осуществлял корректировку огня, а фиксировал результаты налета.
Во время удара  по штабу Черноморского флота РФ в центре Севастополя пострадали шесть человек. В самом здании возник пожар. Во время налета в небе над акваторией Черного моря был замечен «дежурящий» самолет ВМС США P-8A «Посейдон», передает телеграм-канал Readovka. Предполагается, что он фиксировал результаты атаки, осуществленной ВСУ с использованием англо-французской ракеты большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow. Считается, что это высокоточное оружие является самым опасным после ядерного.

То, что американский самолет осуществлял наблюдение за результатами украинской атаки, неопровержимо указывает на то, что она была запланирована и согласована Киевом с его западными союзниками.

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#воздух
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#севастополь
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Средствами ПВО была сбита ракета в пригороде Бахчисарая
22 сентября 2023, 14:12

Фото: istock / 3D_generator

Противовоздушная оборона сбила ракету в пригороде Бахчисарая. От осколков ракеты загорелась трава. Информацию передает телеграм-канал SHOT. О возможных пострадавших неизвестно.
По предварительным данным, армия Украины атакует Крым британскими ракетами типа «воздух-земля» Storm Shadow.

Напомним, немного ранее ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота в Севастополе. Один обломок ракеты упал возле театра Луначарского. Известно о минимум шестерых пострадавших.  Губернатор города просит жителей не выезжать в центр города и оставаться в помещениях. 

В Севастополе прозвучали сигналы ракетной опасности. Всех жителей, дома которых находятся возле штаба Черноморского флота Российской федерации, просят проследовать в укрытия. Ранее губернатор Михаил Развожаев предупредил жителей города о возможном повторном ракетном ударе.

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#воздух
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#всу
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Стало известно о нескольких пострадавших при ракетной атаке на Севастополь
Шесть человек пострадали при ракетной атаке на Севастополь
22 сентября 2023, 14:02

Фото: iStock/maxim4e4ek

Стало известно минимум о шести пострадавших при ракетном ударе ВСУ по штабу Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
Кроме того, местные власти предупредили, что город может быть повторно атакован. Местных жителей призвали не покидать здания.

Еа месте удара работают спасатели и другие экстренные службы. Аэромобильная группировка также приведена в полную готовность. 

Напомним, вооруженные силы Украины атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow. Один обломок ракеты упал возле театра Луначарского.

При этом над Крымским мостом снова поднята дымовая завеса. Движение автомобильного транспорта временно приостановлено.

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#город
#воздух
#всу
#ракеты
#удар
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Удар по штабу ЧФ в Севастополе нанесен крылатой ракетой Storm Shadow
22 сентября 2023, 13:59

Фото: istockphoto/bpawesome

По предварительным данным, ВСУ нанесли удар по штабу Черноморского флота России в Севастополе, использовав для этого англо-французскую крылатую ракету большой дальности класса «воздух-земля» Storm Shadow.
Предельная дальность полета этих ракет составляет около 560 километров. Она оснащена турбореактивным двигателем «BROACH». Предполагаемые цели — командные пункты, пункты управления и связи, аэродромы, мосты, электростанции и так далее.

В Севастополе снова звучат сигналы ракетной опасности, передает телеграм-канал Mash. Всех жителей города, дома которых находятся в непосредственной близости от штаба Черноморского флота РФ, просят проследовать в укрытия. Ранее губернатор Михаил Развожаев уже предупреждал горожан о возможном повторении ракетной атаки.

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На месте ракетного удара по Севастополю виден дым

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#дома
#рф
#севастополь
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На месте ракетного удара по Севастополю виден дым
22 сентября 2023, 13:36

Фото: istockphoto/Alexyz3d

ВСУ нанесли ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе. Сейчас над крышей здания поднимаются клубы дыма.
Об атаке на Севастополь сообщил губернатор Михаил Развожаев. В настоящее время на месте работают сотрудники МЧС, экстренных служб и пожарные. Аэромобильная группировка также приведена в полную готовность. Как сообщает телеграм-канал Mash, над Крымским мостом снова поднята дымовая завеса. Движение автомобильного транспорта временно приостановлено.

Власти предупредили жителей города о возможной повторной атаке и попросили их не покидать дома и не выезжать в центр Севастополя. Движение морского транспорта по Севастопольской бухте также временно приостановлено. Системы ПВО находятся в повышенной боевой готовности.





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ВСУ атаковали ракетами штаб флота в Севастополе

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#севастополь
#пво
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ВСУ атаковали ракетами штаб флота в Севастополе
22 сентября 2023, 13:27

Фото: istockphoto/bpawesome

Вооруженные силы Украины атаковали при помощи ракет штаб Черноморского флота в Севастополе. Об этом сообщил в своем телеграм-канале губернатор Михаил Развожаев.
Один обломок ракеты упал возле театра Луначарского. Сведений о  пострадавших пока не поступало.
Новость дополняется.

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#ракеты
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Скотт Риттер: Украина не имеет шансов одолеть Россию на поле боя
22 сентября 2023, 12:33

Фото: istockphoto/Aleksandr Golubev

Российское военное руководство не оставляет никаких шансов на победу командованию Вооруженных сил Украины. Об этом заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер.
В эфире американского телешоу The Jimmy Dore Show он назвал российских командиров лучшими в мире. Он также привел в пример командующего группировкой Вооруженных сил России на Запорожском направлении генерал-полковника Романчука, который, как считает эксперт, на голову превосходит любого американского генерала. Риттер также добавил, что остальные генералы так же хороши, их солдаты прекрасно подготовлены, обучены и вооружены, поэтому на поле боя у ВСУ нет никаких шансов на победу.

Экс-разведчик также подчеркнул, что благодаря грамотному руководству и умелым действиям российские военные сумели построить хорошо отлаженную линию обороны. В результате в ходе контрнаступления украинские части не смогли преодолеть даже передовые ее рубежи. ВСУ до сих пор топчутся перед первой линией обороны, а ведь есть еще вторая, третья и так далее. Для Украины все уже кончено, подытожил военный эксперт.

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