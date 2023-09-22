Зеленский: Контрнаступление украинских войск продолжится осенью и зимой

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Контрнаступление Вооружённых силы Украины продолжится осенью и зимой. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский американским средствам массовой информации после переговоров в Конгрессе США и Белом доме.
«Мы сделаем все возможное, чтобы не останавливаться в тяжелые дни осенью, когда будет плохая погода, и зимой», — приводит слова Зеленского Bloomberg.Украинский глава также добавил что будет сделано все возможное, чтобы плохая погода не помешала армии.
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