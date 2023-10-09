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Зеленский может спровоцировать утечку радиации из-за сокращения военной помощи

09 октября 2023, 08:30

Владимир Зеленский является отчаянным человеком, который может спровоцировать утечку радиации из-за сокращения военной помощи Украине.
Такое мнение опубликовано в газете Tribune India. Издание считает, что конфликт на Украине вступает в опасную фазу. Миф о том, что ВСУ находятся на пороге нанесения серьезного удара, разоблачен. Неудачи киевского контрнаступления разочаровали сторонников президента Украины Владимира Зеленского на Западе. Это делает его опасным человеком, который похож на «раненого тигра».

Tribune India предполагает, что киевское правительство способно спровоцировать фатальные утечки радиации на собственных ядерных объектах. И всё это, чтобы обвинить РФ в эскалации конфликта.


Также в статье сказано, что украинские политики в отчаянии могут предпринять попытку покушения на президента РФ Владимира Путина и других российских политиков.

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#всу
#владимир зеленский
#украина
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«Ростех» поставил военным акустическое оборудование для экстремальных условий
09 октября 2023, 08:19

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

«Ростех» поставил в войска акустическое оборудование, которое работает в экстремальных условиях.
«Тульский завод Октава» холдинга «РТ-Капитал» госкорпорации «Ростех» поставил российской армии беспроводные устройства громкоговорящей связи (УГС-1). Оборудование способно обеспечить качественный приём и передачу звука в экстремальных условиях. Данная технология работает в условиях быстроменяющегося боевого пространства.
 
УГС-1- это портативное беспроводное приемо-передающее устройство, работающее в режиме громкой связи. Передавать и принимать звуковую информацию способно, находясь на расстоянии до 10 метров от базового блока.
 
Разработку можно использовать для обеспечения связи в грузовом транспорте, в гражданских целях, чтобы обеспечить беспроводной связью водителей пассажирского транспорта с диспетчером.
 
УГС-1 функционирует в закрытых зонах с тяжёлыми условиями эксплуатации. Устройство работает до 20 часов в режиме разговора. Средняя наработка до отказа составит не менее 15 тысяч часов.

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#сво
#оружие
#ростех
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«Поддержка дает трещину»: В Германии раскрыли смертельную схему для Украины
Zeit: Альянс сторонников Украины дает трещины, пока Россия наращивает вооружения
09 октября 2023, 07:48

Фото: istock / Photoboyko

Альянс западных сторонников Украины начинает давать трещины, пока Россия пополняет свои запасы вооружений. Об этом сообщает немецкая газета Zeit.

В публикации указано, что российская армия достаточно быстро восполняет нехватку вооружений, чем ранее ожидалось. И чем дольше Украина не может достигнуть результатов, тем больше времени понадобится ее собственной экономике и армии на перевооружение. При этом, проблемы и кризисы в Евросоюзе и США приведут к снижению оказываемой поддержки.

Как отмечает Zeit, медлительность стран НАТО в поставках Украине военной техники позволила РФ выиграть время и адаптироваться в текущей ситуации.

«Возросло производство противотанковых управляемых ракет, усовершенствованных беспилотников и снарядов с лазерным наведением для артиллерии. Вместо того, чтобы полагаться исключительно на объемы производства, российская армия теперь будет уделять приоритетное внимание точности и эффективности», — сообщается в материале газеты.
Россия из-за поставок вооружений Украине ранее направила ноту странам НАТО. По словам главы МИД РФ Сергея Лаврова, любые грузы с вооружением для Киева станут для Российской Федерации законной целью. В дипведомстве подчеркнули, что НАТО «играет с огнем», накачивая Украину западным оружием, и это возымеет негативный эффект для российско-украинских переговоров и решения конфликта.

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#сша
#россия
#армия
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#украина
#мид рф
#нато
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Российские бойцы сорвали пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении
Савчук: Российские бойцы сорвали пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении
09 октября 2023, 05:10

Фото: Минобороны РФ

ВС России сорвали пять атак ВСУ на Краснолиманском направлении. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на начальника пресс-центра группировки войск «Центр» Александра Савчука.
«Сорваны и отражены пять атак штурмовых групп двух механизированных бригад ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»*, — говорится в публикации.

Савчук добавил, что потери украинской армии составили около 50 бойцов.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#украина
#спецоперация
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В Золотой Ниве в ДНР уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ
Минобороны: В Золотой Ниве в ДНР уничтожен пункт управления беспилотниками ВСУ
09 октября 2023, 02:42

Фото: iStock/vadimrysev

Российские военные уничтожили пункт управления беспилотными летательными аппаратами ВС Украины. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.
Уточняется, что удар был нанесён близ населенного пункта Золотая Нива в Донецкой Народной Республике.

Напоминаем, что президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#оружие
#сво
#всу
#удар
#бпла
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Буданов: Спецназ Украины трижды безуспешно пытался захватить Энергодар и ЗАЭС
09 октября 2023, 01:42

Фото: РИА Новости/Константин Михальчевский

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов признал, что спецназ его ведомства предпринял три попытки атаковать и захватить город Энергодар и Запорожскую АЭС, которые были отбиты российскими силами. Об этом он рассказал в интервью изданию NV.
Так, в августе 2022 года спецназовцы ГУР пересекли Каховское водохранилище в районе Энергодара на быстроходных лодках, чтобы создать на левом берегу плацдарм, пригодный для дальнейшего освобождения города и ЗАЭС. Но тогда у ГУР не было опыта проведения подобных операций, и спецназ не смог закрепиться, так как не хватило артиллерийской поддержки. Пробыв какое-то время на левом берегу Днепра, спецназовцы вынужденно отступили.

Затем ГУР еще дважды пытались высадиться на левом берегу. В последней из этих попыток участвовали несколько сот человек, в том числе командир Иностранного легиона Вооружённых сил Украины (ВСУ) Вадим Попик. По его словам, вместе с ним в данной операции участвовали новозеландцы и другие иностранцы.

Ранее  председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что в Запорожской области силами ФСБ ликвидирована группа украинских диверсантов из четырех человек, которые планировали нанести удар по Запорожской атомной электростанции. 

Он уточнил, что 25 июня в районе населенного пункта Беленькое и Лысогорка Запорожской области украинские военные перебросили две тяжёлые артиллерийские системы. Тогда же, по словам Рогова, планировался вывод ДРГ в Энергодар. Однако российские силовики сорвали вражеский план. Кроме того, из уст пленного получена важная информация о подготовке диверсионных групп. Также стали известны их способы связи.

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#запорожская область
#украина
#аэс
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Российский военный заявил, что силы ВСУ уже иссякли
Боец ВС РФ: силы ВСУ иссякли, они готовят Купянск к обороне
08 октября 2023, 20:55

Фото: iStock/Olena_Z

ВСУ завершили контрнаступление у Купянска, поэтому теперь они готовятся к обороне города. Об этом в беседе с РИА Новости рассказал командир отряда «Барс-9» Западной группировки войск с позывным Медведь.
Он отметил, что у украинской армии уже иссякли силы, поэтому единственное, что они могут – это укреплять оборону населённого пункта.

Также Медведь рассказал, что в Купянске не осталось мирного населения, поэтому отряды украинских войск устраивают посты прямо в жилых домах. Российские военные смогли выяснить это благодаря аэроразведке. Также удалось обнаружить места запуска беспилотников ВСУ.

Однако он добавил, что ВС РФ быстро уничтожают эти посты и укрепления с помощью артиллерии и авиации.

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#украина
#россия
#всу
#контрнаступление
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Украинский военнопленный назвал самое страшное российское оружие
Военнопленный ВСУ назвал «Солнцепек» самым страшным российским оружием
08 октября 2023, 16:52

Фото: istockphoto/CIPhotos

Военнослужащий 56-й бригады ВСУ Виталий Мельниченко, попавший в плен под Артемовском, сам не попадал под обстрел «Солнцепеками». Но он видел результаты их работы, а потому считает это оружие самым страшным из имеющегося в распоряжении российских войск.
В разговоре с корреспондентом РИА Новости пленный рассказал, что их часть перебрасывали в другое место, когда прямо над ними запустили «Солнцепек». Потом ему довелось увидеть результаты работы тяжелой огнеметной системы (ТОС), и они произвели на украинца очень тягостное впечатление. Мельниченко не скрывал, что этого российского оружия он боится больше всего.

Ранее в министерстве обороны РФ сообщили, что тяжелые огнеметные системы ТОС-1А «Солнцепек» Западного военного округа нанесли огневое поражение опорным пунктам и укреплениям ВСУ в лесном массиве на Купянском направлении.

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#всу
#рф
#украина
#оружие
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Политолог Авва: в рядах ВСУ гибнут генералы НАТО и США
08 октября 2023, 14:21

Фото: iStock/Michele Ursi

В зоне СВО активно гибнут наёмники и офицеры из стран НАТО, которые сражаются на стороне Украины. Об этом в беседе с «Царьградом» сообщил политолог Вадим Авва.
Он отметил, что в рядах ВСУ погибают и генералы НАТО.

Авва привёл лишь некоторых погибших наёмников на Украине. Так, за последнее время погибли двое наёмников из Эстонии, несколько солдат из Латвии и Литвы, много погибших и среди поляков.

При этом, по словам Аввы, родственники военнослужащих из Польши требуют от Украины компенсацию, однако не получают её. Из-за этого растёт недовольство страны украинским руководством, что также может негативно сказаться на огромном количестве украинцев, эмигрировавших в Польшу. 

Также собеседник «Царьграда» отметил, что российским военным удалось уничтожить и представителей командования Великобритании и США. По словам Аввы, российская разведка научилась вычислять присутствие иностранных наёмников и наносить удары, от которых не спасает даже подземное бомбоубежище.

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#нато
#сша
#военные
#сво
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В США предсказали освобождение Россией новых территорий Украины
Офицер Уилкерсон: ВС РФ смогут освободить существенные территории Украины
08 октября 2023, 13:57

Фото: iStock/3dmitry

Российские военные могут начать контрнаступление, в результате которого освободят существенные территории Украины. Об этом в интервью YouTube-каналу Dialogue Works сообщил экс-советник госсекретаря США, полковник в отставке Лоуренс Уилкерсон.
Он отметил, что Россия с большой вероятностью в скором времени истощит Украину. Это приведёт российских военных к решающему контрнаступлению, в результате которого будут освобождены крупные территории Украины.

При этом, как отмечает Уилкерсон, ВСУ уничтожат себя сами, предпринимая попытки прорвать линию обороны ВС РФ.

Также офицер отметил, что в скором времени западные страны прекратят поставлять Украине вооружение, поскольку их ресурсы стремительно истощаются. Такой расклад событий также создаст проблемы для киевских властей.

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#украина
#россия
#контрнаступление
#сво
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