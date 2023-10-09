Владимир Зеленский является отчаянным человеком, который может спровоцировать утечку радиации из-за сокращения военной помощи Украине.
Такое мнение опубликовано в газете Tribune India. Издание считает, что конфликт на Украине вступает в опасную фазу. Миф о том, что ВСУ находятся на пороге нанесения серьезного удара, разоблачен. Неудачи киевского контрнаступления разочаровали сторонников президента Украины Владимира Зеленского на Западе. Это делает его опасным человеком, который похож на «раненого тигра».
Tribune India предполагает, что киевское правительство способно спровоцировать фатальные утечки радиации на собственных ядерных объектах. И всё это, чтобы обвинить РФ в эскалации конфликта.
Также в статье сказано, что украинские политики в отчаянии могут предпринять попытку покушения на президента РФ Владимира Путина и других российских политиков.
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Tribune India предполагает, что киевское правительство способно спровоцировать фатальные утечки радиации на собственных ядерных объектах. И всё это, чтобы обвинить РФ в эскалации конфликта.
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Мария Фирсова