Зеленский назвал число погибших в результате взрыва в Константиновке

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На данный момент известно о 20 раненных и 16 погибших, среди которых был ребёнок, уточнил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.
Виновницей происшествия Зеленский назвал Россию. По его словам, взрыв произошёл в результате падения боеприпаса ВС РФ.
При этом, в российском Минобороны не один раз подчёркивали, что военные не обстреливают объекты гражданской инфраструктуры.
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