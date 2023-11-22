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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что на Авдеевском и Артемовском направлениях сейчас сложная ситуация для ВСУ. Об этом сообщает «Московский комсомолец, ссылаясь на украинские средства массовой информации.
«Сводка по ситуации на поле боя. Сложная погода, сложная оборона на Лиманском, Бахмутском, Донецком и Авдеевском направлениях», — сообщил глава Украины.Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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*Террористическая организация, запрещенная в России.
Алина Юрчак