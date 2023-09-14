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Просьба Владимира Зеленского к странам Евросоюза о выдаче военнообязанных украинцев, может привести к восстаниям в европейских странах, об этом заявил бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Redacted.
«Мы уже знаем о том, что у украинцев нет человеческих ресурсов. Они обратились к Евросоюзу и другим правительствам в НАТО, чтобы те помогли репатриировать подлежащих призыву мужчин, которых затем пустят в мясорубку. Я думаю, что в Польше и других странах не хотят удовлетворять эту просьбу, потому что это может привести к вооруженному сопротивлению внутри их государств», - прокомментировал ситуацию Макгрегор.
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Евгения Парфентьева