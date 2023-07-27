Зеленский обрек украинскую армию на смерть

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Решением начать контрнаступление украинский лидер Владимир Зеленский обрек ВСУ на смерть, заявил капитан корпуса морской пехоты США в отставке Мэтью Хох в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.
«Зеленский пожертвовал военными, это было жестоко и аморально — одним словом, настоящая катастрофа», - прокомментировал ситуацию Хох.По мнению эксперта, киевский режим хотел блеснуть результатами на полях театра военных действий перед натовским саммитом в Вильнюсе, однако, вместе победы, Украина понесла колоссальные потери.
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Евгения Парфентьева