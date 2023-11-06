Зеленский объяснит Трампу, почему конфликт на Украине не завершится за 24 часа

По словам президента Украины Владимира Зеленского, он может объяснить экс-президенту США Дональду Трампу, почему конфликт на Украине нельзя решить за 24 часа.
«Я приглашаю Трампа. Если он приедет сюда, мне понадобится 24 минуты, не больше, чтобы объяснить, что он не сможет принести мир», - заявил Владимир Зеленский в интервью телекомпании NBC.По словам украинского президента, он не знает, сократит ли Трамп поддержку Украины, если он вновь будет избран президентом. По мнению Зеленского, Трамп не сможет отказаться от продолжения помощи, потому что американцы якобы продолжают выступать за дальнейшую поддержку Киева.
Напомним, Трамп говорил, что, вернувшись в Белый дом, может в течение 24 часов завершить конфликт на Украине. Но он не исключил, что придется уступить некоторые территории.
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