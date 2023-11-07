Зеленский открыл «второй фронт», пишут СМИ

Фото: РИА Новости/Стрингер
Президент Украины Владимир Зеленский находится «в состоянии войны» со своими генералами. Об этом сообщает Asia Times.
В материале издания отмечается, что «Зеленский отчитал Залужного за его высказывания. Даже The New York Times написала о расколе между Зеленским и его генералами». Авторы статьи сообщают, что украинский лидер не сможет получить новую военную помощь от западных союзников, если плачевная ситуация на линии боевого соприкосновения продолжит «рекламироваться».
Сообщается, что на сегодняшний день всё складывается против Зеленского в частности и Украины в целом.
Ранее сообщалось, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу завершения контрнаступления. Залужный говорит о том, что контрнаступление ВСУ практически завершено и следует подготовиться к новой операции в 2024, однако Зеленский не признает эту точку зрения.
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Сообщается, что на сегодняшний день всё складывается против Зеленского в частности и Украины в целом.
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Екатерина Коршунова