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Зеленский открыл «второй фронт», пишут СМИ

AT: Зеленский развязал войну против своих военачальников
07 ноября 2023, 16:13
Фото: РИА Новости/Стрингер

Фото: РИА Новости/Стрингер

Президент Украины Владимир Зеленский находится «в состоянии войны» со своими генералами. Об этом сообщает Asia Times.
В материале издания отмечается, что «Зеленский отчитал Залужного за его высказывания. Даже The New York Times написала о расколе между Зеленским и его генералами». Авторы статьи сообщают, что украинский лидер не сможет получить новую военную помощь от западных союзников, если плачевная ситуация на линии боевого соприкосновения продолжит «рекламироваться».

Сообщается, что на сегодняшний день всё складывается против Зеленского в частности и Украины в целом.


Ранее сообщалось, что Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный и президент страны Владимир Зеленский разошлись во мнениях по поводу завершения контрнаступления. Залужный говорит о том, что контрнаступление ВСУ практически завершено и следует подготовиться к новой операции в 2024, однако Зеленский не признает эту точку зрения.

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ВСУ обстреляли территорию частного дома в городе Пологи в Запорожской области
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#украина
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ВСУ обстреляли территорию частного дома в городе Пологи в Запорожской области
07 ноября 2023, 15:44

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Украинские войска обстреляли город Пологи в Запорожской области. Об этом журналистам сообщили в оперативных службах.
Отмечается, что удар был нанесен в 14:20 (мск). Данные о жертвах не уточняются. Четыре дома и несколько хозяйственных построек получили повреждения. 

Ранее сообщалось, что в Кривом Роге Днепропетровской области прогремело сразу несколько взрывов. Воздушная тревога была включена только после взрывов. Других подробностей происшествия не приводится.

Напомним, 6 ноября пресс-секретарь сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк сообщила, что после ночных взрывов припортовая одесская инфраструктура получила повреждения. По ее словам, есть попадания в припортовую инфраструктуру, это складские помещения, специальная автопогрузочная техника, также пострадали автомобили с зерном.

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#всу
#удар
#воздушная тревога
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Польский генерал отреагировал на признание Залужного
Польский генерал Древняк: Залужный намекнул, что Украина не сможет вернуть Крым
07 ноября 2023, 15:32

Фото: iStock/Tomas Ragina

Польский генерал в отставке Томаш Древняк заявил, что Украина поставила нереализуемые цели и не сможет вернуть Крым, о чем говорит недавнее интервью главкома ВСУ Валерия Залужного. Об этом Древняк сообщил в интервью Wirtualna Polska.
Древняк отметил, что у киевских властей были слишком амбициозные планы, в том числе из-за поставок западной техники для украинских войск. Но в данный момент даже Залужный признал, что их цели были недостижимыми. По мнению польского генерала, статья Залужного могла быть сигналом к западным союзникам о помощи, однако возможности Запада уже не так велики.

Ранее главнокомандующий ВС Украины Валерий Залужный заявил, что украинский конфликт зашёл в тупик, поэтому ВСУ не добьются прорыва. 

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#зеленский
#украина
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Минобороны: Средства ПВО РФ сбили два украинских самолета
07 ноября 2023, 15:14

Фото: istockphoto/Ales_Utovko

Российские системы противовоздушной обороны за сутки уничтожили два украинских самолета. МиГ-29 был сбит над территорией Донецкой Народной Республики, а Су-27 — в Харьковской области.
Об этом сообщили в пресс-службе министерства обороны России. В российском оборонном ведомстве уточнили, что МиГ-29 был перехвачен и сбит средствами ПВО в районе населенного пункта Роскошное в ДНР, а Су-27 военные РФ сбили недалеко от населенного пункта Бригадировка в Харьковской области.

Кроме того, сообщается что силы ПВО перехватили и уничтожили два снаряда, выпущенные противником с помощью американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS. Также в сводке Минобороны приведена информация об уничтожении 33-х вражеских беспилотных летательных аппаратов.

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#военные
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#днр
#минобороны
#рф
#пво
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Губернатор Ростовской области Голубев объяснил звуки взрывов в регионе
Ростовский губернатор Голубев опроверг сообщения о работе систем ПВО в регионе
07 ноября 2023, 14:56

Фото: РИА Новости/Григорий Сысоев

Глава Ростовской области Василий Голубев прокомментировал звуки взрывов, которые слышали около 10.00 жители Таганрога и Азова. Он заявил, что громкие звуки не являются результатом работы ПВО, речь идет о выполнении задач спецоперации российскими военными.
«Системы ПВО не работали. Но прошу учитывать, что Вооруженные Силы РФ постоянно выполняют задачи по огневому поражению подразделений ВСУ - в соответствии с планом проведения СВО», - написал Голубев в своем Telegram-канале.

Он подчеркнул, что военные выполняют поставленные перед ними задачи. По словам Голубева, мирные жители могут помочь им в этом, не поддаваясь панике и доверяя только проверенным источникам информации.

5 ноября жители некоторых районов Ростова-на-Дону также услышали странные звуки, которые начались незадолго до полуночи. Громкие «хлопки», похожие на взрывы, услышали на Военведе, Западном, Северном, в Стройгородке и в центре города.

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#сво
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Ковитиди назвала легализацию марихуаны для «помощи» ВСУ Киевом преступлением
07 ноября 2023, 14:56

Фото: istockphoto.com/sandsun

Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди заявила, что планы украинских властей по легализации медицинского каннабиса для оказания помощи солдатам ВСУ являются преступлением.
«Легализация на Украине наркотиков для одурманивания военнослужащих является преступлением. Солдат надо перестать предавать и бросать на убой, понимая заведомую никчёмность этой войны», — прокомментировала в беседе с RT Ковитиди.

При этом, сами украинские власти не собираются оканчивать конфликт, а напротив, всеми силами пытаются его продлить. Так, политический обозреватель Андрей Перла высказал мнение о том, что решением не проводить президентские выборы на Украине нынешний украинский лидер Владимир Зеленский пытается помещать окончанию спецоперации.

«Зеленский пытается помешать своим же хозяевам заключить с Россией перемирие. Ему нужно продолжение войны — для него это в самом прямом смысле вопрос жизни и смерти. Политической тоже», — приводит «Царьград» слова Перлы.

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Зеленский заявил об усилении ПВО Украины
Зеленский: Дополнительные системы NASAMS встали на боевое дежурство на Украине
07 ноября 2023, 14:38

Фото: iStock/Liukov

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дополнительные системы NASAMS, переданные странами Запада, поступили на боевое дежурство на Украине.
«Получил отчеты о поступлении боеприпасов, техники и оборудования за последние сутки. На боевое дежурство стали дополнительные системы NASAMS от партнеров», - написал Зеленский в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что так Украина усилила свою противовоздушную оборону к зиме.

Ранее глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в интервью Welt заявил, что украинцы начали закупать свечи и «готовятся к самой ужасной зиме».
По словам Кулебы, Украина прекратила надеяться на передачу ФРГ дальнобойных Taurus. По словам Кулебы, на Украине стараются защитить электростанции, но прогнозы на зиму остаются пессимистичными.

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#зеленский
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#рф
#переговоры
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ВС РФ применили в зоне СВО ракеты С-400 с активными головками самонаведения
07 ноября 2023, 13:48

Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков

ВС РФ в зоне спецоперации применили зенитную ракетную систему С-400 «Триумф», использовав зенитные управляемые ракеты с активными головками самонаведения. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на собственный источник, близкий к Минобороны России.
«Россия в ходе специальной военной операции на Украине использовала ЗРС С-400 "Триумф" в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. В составе ЗРС С-400 использовались ЗУР с активными головками самонаведения», - говорится в сообщении.

Уточняется, что данные действия обеспечили успех применения системы по авиации ВСУ.

25 октября министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу заявил, что российские войска получили комплексы, которым за 5 дней удалось сбить 24 самолета ВСУ. Уточняется, что неприятель за последние 3-4 недели чаще сдавался и оказывался в плену у российских войск. Министр обороны добавил, что нынешняя обстановка говорит о том, что у врага всё меньше и меньше возможностей.

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В Кривом Роге прогремели взрывы
07 ноября 2023, 10:43

Фото: iStock/Leonid Ikan

В Кривом Роге Днепропетровской области прогремело сразу несколько взрывов. Об этом сообщает украинское издание Klymenko Time.
«Взрывы в Кривом Роге», - сообщается в Telegram-канале издания.

При этом украинское издание «Страна ua.» также сообщает, что воздушная тревога была включена только после взрывов.
Других подробностей происшествия не приводится.

6 ноября пресс-секретарь сил обороны «Юг» Наталия Гуменюк сообщила, что после ночных взрывов припортовая одесская инфраструктура получила повреждения. По ее словам, есть попадания в припортовую инфраструктуру, это складские помещения, специальная автопогрузочная техника, также пострадали автомобили с зерном. Украинские СМИ в ночь на понедельник писали о серии взрывов в Одессе после воздушной тревоги.


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07 ноября 2023, 10:06

Фото: iStock/undefined undefined

На линии фронта российские бойцы перехватывают инициативу и переходят в атаку. Редакция «Радио 1» расскажет о последних событиях в зоне проведения СВО, и о том, как заявления главкома ВСУ отразились на контрнаступлении.

Российские войска уничтожили места хранения безэкипажных катеров ВСУ


ВС РФ удалось раскрыть места хранения боеприпасов ВСУ. Об этом сообщает Минобороны РФ. После обнаружения склада противника, где ВСУ размещали безэкипажные катера и боеприпасы авиации, российские военные нанесли удар по цели. В результате атаки, места хранения снарядов ликвидированы. Также оборонное ведомство сообщило, что ВС РФ уничтожили живую силу и военную технику противника в 117 районах.


Минобороны сообщило о перехвате 17 украинских БПЛА


Система ПВО обнаружила и перехватила дроны противника, выпущенные с целью атаки  российских территорий, сообщает Минобороны РФ. Девять беспилотников ВСУ были уничтожены над территорией Крыма, восемь сбиты в акватории Черного моря. В результате инцидента жертв и разрушений нет.

ВСУ пытались подорвать поезд с нефтепродуктами в Крыму


Противник предпринял попытку подрыва железнодорожного состава с нефтепродуктами, который следовал в Крым. Об этом сообщил телеграм-канал Mаsh.

Бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ принесли присягу России
Бойцы первого батальона из бывших военных ВСУ принесли присягу России

ВСУ использовали беспилотники для минирования железнодорожного полотна. Предполагалось, что дроны сдетонируют от шума приближающегося локомотива, однако российские специалисты обнаружили начиненные взрывчаткой БПЛА и обезвредили их до прибытия состава.  

Разведчик назвал ошибку главкома ВСУ Залужного


По мнению экс-разведчика США Скотта Риттера, главная ошибка, из-за которой украинское контрнаступление не привело к желаемому результату состоит в том, что главком ВСУ Валерий Залужный прежде раскрыл все планы Киева. Эксперт пояснил, что главнокомандующий украинских войск открыто сообщал о направлениях, на которых готовится наступление, о планах военных, количестве бойцов, тактике боевых действий и т.д., что привело к гибели тысяч человек  и уничижению техники.


Последние новости СВО


Ситуация на фронте без существенных изменений. Позиционные бои продолжаются на Старобельском и Соледарском направлениях. Стороны конфликта ведут обоюдные артобстрелы. На Ореховском участке фронта отбито несколько атак противника.

«Все кончено»: В США распознали скрытое послание Залужного
«Все кончено»: В США распознали скрытое послание Залужного

Телеграм-канал «Рыбарь» сообщает о попытке прорыва ВСУ на Херсонско-Крымском направлении. Противнику продвинуться не удалось, ВС РФ держат оборону и наступают на левом берегу Днепра в Крынках. Перехватить инициативу российским бойцам удалось на Угледарском участке. ВСУ пришлось отступить на ранее занимаемые позиции со стороны Никольского.

По информации телеграм-канала «WarGonzo», ВС РФ продвинулись на Бахмутском направлении у Клещеевки, вынудив противника перейти к глухой обороне. На Луганском направлении ВС РФ атаковали у Петропавловки и Синьковки. Заняты новые позиции в «серой зоне».
 
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