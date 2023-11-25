Фото: сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский своей политикой лишил украинцев всех прав. Об этом в соцсети X сообщил бывший советник Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.
Эксперт пояснил, что права украинцев ущемлены из-за ряда решений Зеленского. Так ранее стало известно, что выборы всех форматов, которые планировались в 2024 году, были отменены.
Запрет на действие Украинской православной церкви (УПЦ) на территории государства также является ущемлением прав граждан, в частности, верующих.
Также полковник добавил, что Служба безопасности Украины (СБУ) активно ликвидирует всех, кто становится неугодным нынешнему правительству.
Читайте также:
На Украине передумали проводить выборы в 2024 году
На Украине признались, что конфликт с Россией можно было завершить ещё весной 2022 года
Стали известны истинные причины растягивания Британией конфликта на Украине
Запрет на действие Украинской православной церкви (УПЦ) на территории государства также является ущемлением прав граждан, в частности, верующих.
Читайте также:
На Украине передумали проводить выборы в 2024 году
На Украине признались, что конфликт с Россией можно было завершить ещё весной 2022 года
Стали известны истинные причины растягивания Британией конфликта на Украине
Анастасия Чинкова