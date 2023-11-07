Зеленский отстранил от должности виновника гибели 128-й бригады ВСУ

Президент Украины Владимир Зеленский временно отстранил от должности командира 128-й бригады Вооруженных сил Украины Дмитрия Лысюка в связи с проводимым расследованием случая артиллерийского удара со стороны Вооруженных сил Российской Федерации по позициям украинских артиллеристов на Запорожском направлении, сообщает telegram-канал RT.
«Зеленский временно освободил от должности командира 128-й бригады Вооруженных сил Украины Дмитрия Лысюка в рамках проведения расследования», говорится в сообщении.Ранее украинские СМИ сообщали о том, что Лысюк не пострадал, так как задержался на поздравлении.
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