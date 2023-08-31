Зеленский пытается успеть набить карманы до окончания СВО

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«Зеленский знает, что для него все кончено. Все, что он пытается сейчас сделать, это успеть как можно больше набить свои карманы деньгами США и НАТО», - прокомментировал ситуацию Джеральди.
По мнению эксперта, именно по этой причине Зеленский накануне попросил у США пять миллиардов долларов помощи, якобы, на проведение выборов.
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