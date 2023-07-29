Зеленский подтвердил, что здание СБУ в Днепре пострадало от удара российской ракеты

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил информацию о попадании российской ракеты в здание Службы безопасности Украины (СБУ) в городе Днепр (украинское название Днепропетровска). Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
«Попадание в здание СБУ. Оперативно провел разговоры с СБУ, МВД, ГСЧС (Государственной службой по чрезвычайным ситуациям), руководителем ОВА (областной военной администрации)», — написал шестой президент Украины.Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» сообщил, что в Днепре ракетным ударом разрушено здание областного управления СБУ. «Также пострадала многоэтажка, возможно от удара ракеты ПВО Украины», — говорится в сообщении военкоров.
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