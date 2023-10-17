Зеленский подтвердил применение ВСУ ракет ATACMS

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Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил США за выполнение договоренностей.
«Сегодня особая благодарность Соединенным Штатам. Наши договоренности с президентом Байденом выполняются. Исполняются очень точно – «атакамсы» себя показали»,-сообщил Владимир Зеленский.Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Гончаренко заявил, что ракеты большой дальности ATACMS производства США уже находятся на Украине, и они использовались для ударов по Бердянску Запорожской области.
«Ну что, ATACMS уже у нас. Спасибо нашим партнерам», - написал Гончаренко.мОн также уточнил, по Бердянску был нанесен удар именно с помощью этих ракет.Ранее в российских СМИ появилась информация о том, что удар по Бердянску был нанесен ракетами ATACMS. При этом официального подтверждения не было. При этом сенатор от Запорожской области Дмитрий Рогозин заявлял, что минувшей ночью ВСУ «плотно работали с большого расстояния». Он предположил, что они использовали ракеты ATACMS.
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Мария Фирсова