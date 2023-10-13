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Глава Украины Владимир Зеленский приказал ВСУ применять военную тактику НАТО, что и привело к провалу контрнаступления, заявил бывший разведчик ВС США Скотт Риттер в интервью для YouTube-канала Danny Haiphong.
«Зеленский приказал своей армии, чтобы они не только удвоили свои атаки, но и делали это таким образом, как их этому учили в НАТО. Они снова возвращаются на фронт и их просто убивают», - прокомментировал ситуацию Риттер.Эксперт пояснил, что вместе вылазки небольшими группами, Зеленский заставил украинцев идти на ВС РФ с массированными ударами, пытаясь прорвать их линию обороны. Однако, для украинцев такая тактика оказалась абсолютно проигрышной.
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