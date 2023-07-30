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Зеленский получил прозвище «слуга Ирода» из-за гонений на УПЦ

30 июля 2023, 10:58

Фото: сайт Кремля

Президент Украины Владимир Зеленский после гонений на православие в Украине получил прозвище «слуга Ирода».
Об этом РИА Новости рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
«Всё чаще православные жители на подконтрольной Зеленскому территории называют его не слуга народа, а слуга Ирода», - заявил Владимир Рогов.

Также, по словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией», Зеленский сродни царю Ироду старается любой ценой удержаться у власти, устраивая гонения и преследования украинских православных.

Отмечается, что на Украине проходит масштабная волна гонений на УПЦ. Церковь обвиняется в связях с Россией. Запрещена деятельность канонической УПЦ, а некоторые священнослужители оказываются под арестом из-за уголовных статей.

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#владимир зеленский
#церковь
#украина
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Минобороны: ВС РФ продвинулись на 300 метров на Купянском направлении
30 июля 2023, 11:02

Фото: iStock/vladj55

Российская армия продвинулась в направлении Новоселовского на Купянском направлении. Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Отмечается, что на этих направлениях украинские военные потеряли более 80 солдат, 4 автомобиля, гаубицу и самоходную артиллерийскую установку «Гвоздика».

Напомним, ранее российские военные уничтожили центр ремонта украинских БПЛА в Днепропетровской области. В районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области уничтожили центр переучивания, пункт хранения, обслуживания и ремонта БПЛА ВСУ. Также в районе населенного пункта Ямполь в ДНР российские военные поразили пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.

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#военные
#бпла
#авиация
#вертолёт
#днр
#всу
#солдат
#рф
#вс рф
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В Днепропетровской области ВС России уничтожили пункт обслуживания беспилотников ВСУ
30 июля 2023, 10:39

Фото: iStock/vadimrysev

Российские военные уничтожили центр ремонта украинских БПЛА в Днепропетровской области.
Об этом сообщает Минобороны России. В районе населенного пункта Могилевка Днепропетровской области уничтожили центр переучивания, пункт хранения, обслуживания и ремонта БПЛА ВСУ.

Также в районе населенного пункта Ямполь в ДНР российские военные поразили пункт управления 100-й бригады территориальной обороны.

Истребительная авиация ВКС РФ в районе Воздвиженки в ДНР сбила в воздухе украинский вертолет Ми-8.

Ранее Владимир Рогов сообщил, что российские войска в результате контратаки выбили ВСУ из села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта. Ранее, по словам Рогова, противник пытался закрепиться на линии Уютное-Старомайорское-Урожайное для того, чтобы получить выхода на оперативный степной простор с направлением к побережью Азовского моря.

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#всу
#сво
#украина
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Российским военным удалось выбить ВСУ из Старомайорского
30 июля 2023, 10:12

Фото: iStock/Dmytro Sheremeta

Владимир Рогов сообщил, что российские силы провели контратаку на Времевском выступе, сумев выбить ВСУ из Старомайорского.
Российские войска в результате контратаки выбили ВСУ из села Старомайорское на Времевском выступе Запорожской линии фронта. Об этом рассказал глава запорожского общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
 
Ранее, по словам Рогова, противник пытался закрепиться на линии Уютное-Старомайорское-Урожайное для того, чтобы получить выхода на оперативный степной простор с направлением к побережью Азовского моря.
 
«В районе Старомайорского наши ребята провели контратаку. Там идут тяжелые кровопролитные бои. Наши выбили противника с большинства позиций, который пытался закрепиться там и окопаться. Украинские боевики прячутся по посадкам рядом, по ним отрабатывает артиллерия», - сообщил Владимир Рогов.
«Сейчас идут бои не сколько за сам населенный пункт, сколько за контроль над его окраинами», - отметил Владимир Рогов.
Ранее сообщалось, что неблагодарность украинского президента Владимира Зеленского побудила Запад начать поиски для его замены.
Сербская газета Politika пишет, что недовольство союзников Зеленского его неблагодарностью – это всего лишь вершина айсберга. Это может и не стать причиной отказа в поддержке Украины.

По мнению авторов статьи, украинский лидер не учитывает, что на Западе меняются настроения, и забывает о своём колониальном статусе.

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Украинский режиссер Лопатенок раскритиковал Зеленского за атаку БПЛА на «Москву-Сити»

В Брянской области ВСУ обстреляли село Зерново

 
#всу
#сво
#украина
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В Брянской области ВСУ обстреляли село Зерново
30 июля 2023, 09:40

Фото: iStock/Mikhail Dmitriev

В результате обстрела украинскими войсками села Зерново никто не пострадал.
Глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что ВСУ обстреляли село Зерново.

В результате украинского обстрела никто не пострадал. Повреждения получило одно домовладение.

На месте работают сотрудники экстренных служб. 

Ранее Минобороны заявило о предотвращении попытки террористического нападения, которую киевский режим планировал осуществить в Москве ранним воскресным утром с использованием трех дронов. Воздушная оборона сбила один БПЛА, а два других были нейтрализованы радиоэлектронной борьбой.

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#всу
#сво
#обстрел
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Украинский режиссер Лопатенок раскритиковал Зеленского за атаку БПЛА на «Москву-Сити»
30 июля 2023, 09:20

Фото:istockphoto/Oleksii Hlembotskyi

Украинский режиссер Игорь Лопатенок в Twitter раскритиковал киевский режим и президента Украины Владимира Зеленского после атаки украинских беспилотников на «Москву-Сити».
По мнению режиссёра, киевская хунта пытается повлиять на руководство России, но эти бесполезно.
 
«Нацистский режим в Киеве отчаянно пытается вывести из равновесия позицию президента Путина. С этим у них ничего не получится, потому что Зеленский — актер, а Путин - государственный деятель, я уверен, вы понимаете разницу», — такое сообщение оставил Игорь Лопатенок.
Также он отметил, что контрнаступление за 2 месяца не показало результатов, а киевский режим может отметиться только террористической атакой на Крымский мост и «Москву-Сити».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о ночной атаке украинских беспилотников на столицу, в результате которой были слегка повреждены фасады двух офисных зданий в Москва-Сити. 

«Украинские беспилотники провели атаку на город сегодня ночью. Фасады двух башен в Москва-Сити получили незначительные повреждения. К счастью, никто не пострадал», — сообщил он на своем канале в Телеграме.
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Запад начал искать Зеленскому замену из-за его неблагодарности

Путин сообщил, что России готова к столкновению с НАТО
 
#сво
#украина
#россия
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В Польше произошёл скандал из-за антиукраинских баннеров на футбольном матче
30 июля 2023, 09:02

Фото: istockphoto/alphaspirit

Акция польских футбольных болельщиков, которые развернули антиукраинские баннеры на стадионе во Вроцлаве во время матча между клубами «Шленск» и «Заглембе», спровоцировала большой скандал.
Wirtualna Polska пишет, что «безответственные» фанаты «Шленска» развернули на трибунах транспаранты, на которых было написано: «Остановите украинизацию Польши», «Украинцы убивали детей на Волыни», «80 лет позорного молчания за Волынь».
 
По мнению авторов статьи, футбол – это «не место для политических протестов».
 
Wirtualna Polska обратилось к футбольной лиге Польши с призывом «немедленно отреагировать» и наказать виновных.

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#польша
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Запад начал искать Зеленскому замену из-за его неблагодарности
30 июля 2023, 08:28

Неблагодарность украинского президента Владимира Зеленского побудила Запад начать поиски для его замены.
Сербская газета Politika  пишет, что недовольство союзников Зеленского его неблагодарностью – это всего лишь вершина айсберга. Это может и не стать причиной отказа в поддержке Украины.
 
«Но оно, безусловно, посылает Зеленскому сигнал о том, что на Украине можно найти кого-то более благодарного», – написано в материале сербской газеты.
По мнению авторов статьи, украинский лидер не учитывает, что на Западе меняются настроения, и забывает о своём колониальном статусе.
 
«Зеленский, видимо, забыл, что колониальные отношения, на которые он согласился, подразумевают, что он никогда не должен забывать, кто в доме хозяин», – заметили авторы статьи.
По мнению авторов, Запад мог бы согласиться на частичную победу: к примеру, Россия могла бы удержать Крым и части Донбасса.
 
Совокупность обстоятельств, возможно, приведёт к ужасному  для Зеленскому исходу: Запад может потребовать  переговоров, а президент Украины осознает, что огромные жертвы были напрасными, пишут в заключении авторы статьи.

Ранее бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что Владимир Зеленский никогда не сможет одержать верх над РФ, которая обладает большим населением и ресурсами. Об этот Соскин сообщил в своем блоге.

Отмечается, что Соскин крайне удивлен такой позицией президента Украины. По мнению эксперта, у киевского режима нет программы для достижения поставленной цели.

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#владимир зеленский
#украина
#сво
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Минобороны РФ сообщило о попытке ночной атаки на Крым
30 июля 2023, 08:05

Фото: iStock/aapsky

Минобороны сообщает, что сегодня ночью была пресечена попытка киевского режима осуществить террористическую атаку 25 БПЛА самолетного типа по объектам в Крыму.
По данным Минобороны, 16 украинских БПЛА были уничтожены огнём средств ПВО.  Ещё 9 беспилотников подавлены средствами радиоэлектронной борьбы. Они не достигли цели и потерпели крушение в акватории Черного моря и мыса Тарханкут. Никто не пострадал, обошлось без разрушений.

Ранее сообщалось, что западные страны настоятельно рекомендовали Киеву провести контрнаступление силами Вооруженных сил Украины (ВСУ) с целью захвата Крыма, хотя подготовка к этой операции занимала продолжительное время.

Согласно информации, представленной колумнистами американского портала Military Watch Magazine, Крым имеет важное символическое значение как для властей Украины, так и для её союзников.

Издание отмечает, что Крым давно является приманкой, которая обладает глубоким символическим значением для Киева и его западных сторонников. Однако, существенные препятствия стоят на пути успешной реализации задуманной операции, такие как отсутствие у Киева боевой авиации и истощение запасов систем противовоздушной обороны (ПВО) украинской армии.

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#бпла
#крым
#беспилотник
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В США раскрыли Зеленскому главный секрет русских
Полковник Макгрегор: русские поняли, что борются за выживание на Украине
30 июля 2023, 06:53

Фото: iStock/EvgeniyShkolenko

Бывший советник руководителя Пентагона Дуглас Макгрегор на своем Youtube-канале объяснил президенту Украины Владимиру Зеленскому основное понимание россиян: они борются за свое существование, так как в случае поражения Запад попытается лишить Россию всех ее ресурсов, устанавливая своих подставных людей.
Полковник Макгрегор подчеркнул, что Россия — это нация со сильной культурной идентичностью и богатыми природными ресурсами, обусловленными ее географическим положением, а также успешно развитым аграрным сектором.

Макгрегор также заявил, что если США внедрятся в Россию, свергнут существующее правительство и установят своих наместников, как это произошло на Украине, Вашингтон будет иметь доступ ко всем этим ресурсам.

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#сша
#россия
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