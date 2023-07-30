Фото: сайт Кремля
Президент Украины Владимир Зеленский после гонений на православие в Украине получил прозвище «слуга Ирода».
Об этом РИА Новости рассказал глава общественного движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.
Также, по словам главы общественного движения «Мы вместе с Россией», Зеленский сродни царю Ироду старается любой ценой удержаться у власти, устраивая гонения и преследования украинских православных.
Отмечается, что на Украине проходит масштабная волна гонений на УПЦ. Церковь обвиняется в связях с Россией. Запрещена деятельность канонической УПЦ, а некоторые священнослужители оказываются под арестом из-за уголовных статей.
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«Всё чаще православные жители на подконтрольной Зеленскому территории называют его не слуга народа, а слуга Ирода», - заявил Владимир Рогов.
Отмечается, что на Украине проходит масштабная волна гонений на УПЦ. Церковь обвиняется в связях с Россией. Запрещена деятельность канонической УПЦ, а некоторые священнослужители оказываются под арестом из-за уголовных статей.
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Мария Фирсова