Зеленский поменял тон в общении с Западом, пишут СМИ

Фото: РИА Новости/Анатолий Кирияк
Президент Украины Владимир Зеленский поменял тон общения с Западом. Об этом сообщает The Spectator.
Ранее сообщалось, что в рядах украинских войск заявили, что танковый прорыв со стороны Украины следует считать чем-то «из области фантастики». По словам офицеров, усвоенные тактики Североатлантического альянса оказались неэффективными против ВС России.
Читайте также:
В ВСУ заявили, что не верят в возможность прорыва
Глава офиса Зеленского неожиданно высказался о будущем
Запад случайно помог рублю, пишут СМИ
Екатерина Коршунова