Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ Зеленский пообещал раскрыть план по мобилизации на следующей неделе

Зеленский пообещал раскрыть план по мобилизации на следующей неделе

24 ноября 2023, 20:31
Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Фото: iStock/Dzmitry Ryshchuk

Украинский президент Владимир Зеленский пообещал обнародовать план по комплексной мобилизации на следующей неделе, его цитирует УНИАН.
«На следующей неделе я увижу этот план. Я хотел бы, чтобы люди понимали весь план действий. Куда мы идем и какие вызовы. Чтобы люди видели», - прокомментировал ситуацию Зеленский.

Глава киевского режима также заявил, что 24 ноября он заслушал доклад о мобилизации, демобилизации и работе военкоматов.


При этом ранее издание Bild, со ссылкой на источники, близкие к немецкому правительству, сообщило, что Германия и Соединенные Штаты Америки будут стараться склонить Украину к переговорам с Россией. Однако, отмечается, что делать это они будут не напрямую, а просто начнут поставлять такое количество оружия, которое не позволит отбивать ВСУ территории.

Читайте также:

Bild: США и Германия намерены склонить Зеленского к переговорам с Россией

Политолог Шмелев: «В Европе намечается своеобразный раскол в отношении Украины»

Политолог Бартосяк: Зеленский надеется на отказ США признать поражение ВСУ
#владимир зеленский
#украина
#мобилизация
#сво
#военком
Читайте нас в
Economist: Российские системы РЭБ успешно сбивают с заданного курса ракеты НАТО
24 ноября 2023, 20:34

Фото: istockphoto/vladj55

Российские войска с успехом применяют в зоне спецоперации новейшие средства радиоэлектронной борьбы (РЭБ). Эти системы легко сбивают ракеты НАТО с запрограммированного курса.
Об этом пишут обозреватели журнала The Economist. В публикации отмечается, что улетать далеко в сторону от целей стали также ракеты дальнего радиуса поражения GMLRS, которые запускаются при помощи установок HIMARS. Авторы материала также указывают на то, что Москва смогла добиться решающего преимущества в противостоянии беспилотных летательных аппаратов, так как на протяжении последних лет активно вкладывала средства в развитие широкой системы радиоэлектронной борьбы.

В статье говорится о том, что российские средства РЭБ либо выводят из строя системы наведения, либо полностью глушат и подавляют связь с оператором, в результате чего пораженные и «ослепшие» дроны бесцельно парят в воздухе, пока не разрядятся и не упадут на землю.

Читайте также:

ПВО сбила украинский Ми-8 в Херсонской области

В небе над Ростовской областью сбит украинский беспилотник

МО: Российские силы ПВО сбили дрон ВСУ в небе над Брянской областью
#москва
#развитие
#ракеты
#дроны
#россия
Читайте нас в
На Украине раскрыли число потерянного в ходе СВО оружия
Опендатабот: на Украине с начала СВО потеряли порядка 179 тысяч единиц оружия
24 ноября 2023, 20:04

Фото: iStock/megaflopp

Порядка 179 тысяч огнестрельного оружия было утеряно или похищено на территории Украины с начала спецоперации. Об этом сообщает украинский аналитический ресурс «Опендатабот».
Отмечается, что данные собраны из украинского реестра утерянного и похищенного оружия, в который входит как гражданское оружие, так и то, что используется в ходе боевых действий. 

В общей сложности с февраля 2022 года зафиксировано 178 818 единиц утерянного и похищенного огнестрельного оружия. Это составляет 30% от общего числа оружия, внесённого в список за всё время его существования. 

Уточняется, что 80% оружия было утеряно, а остальные 20% – похищены. 

Также в материале говорится, что наибольшее число утерянного оружия составляют автомат АК-74 и пистолет Макарова. 

Напомним, что с началом спецоперации украинское правительство позволило гражданам свободно получать оружие. Тогда было выдано более 25 тысяч единиц вооружения. Однако потом власти начали неоднократно призывать к тому, чтобы жители Украины возвращали оружие обратно. 

Читайте также:

«Замаскированный под орла»: ВС РФ перехватили необычный дрон ВСУ в ДНР

На Украине заявили о необходимости мобилизации и нехватке вооружения

На Украине назвали 99% мужчин уклонистами от службы
#оружие
#украина
#данные
#всу
Читайте нас в
На областном форуме общественных палат обсудили помощь участникам СВО
24 ноября 2023, 18:48

Фото: Заур Карамызов

Лучшие муниципальные практики представлены на II областном форуме муниципальных общественных палат «Совместный вектор развития», который открылся в Красногорске. Участники обсуждают реализацию социальных проектов, вклад гражданского общества в поддержку спецоперации и другие вопросы.
«Регулярные встречи, которые проводят общественные палаты, позволяют нам поддерживать связь, обмениваться опытом и принимать совместные решения. Сейчас палаты активно включены в работу по поддержке семей военнослужащих, бойцов, которые находятся в зоне СВО. Ведётся также работа по сбору и отправке гуманитарной помощи в Донбасс. Всего от Московской области в рамках гуманитарной акции «Доброе дело» в новые регионы доставлено уже почти 5 тыс тонн», – сказала министр информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатерина Швелидзе.
Благодарственными письмами от министерства отмечены руководители и члены муниципальных общественных палат Подмосковья. Среди награждённых – председатель ОП Дмитровского городского округа Надежда Родионова
«Наша палата взяла под опеку воинов, которые находятся на реабилитации в Дмитровском городском округе. Мы им всячески помогаем. Медицина делает своё дело, но психологическая помощь также необходима. Поэтому организуем для ребят поездки на рыбалку, в Парк «Патриот», концерты. Особенно благодарны бойцы за возможность посещать бассейн», – сказала Родионова.
В день открытия форума прошла панельная дискуссия. Обсуждали вклад гражданского общества в поддержку СВО, взаимодействие региональной и муниципальных общественных палат, итоги электоральной кампании, социальные проекты и экологию. 
«Нынешний форум мы назвали «Совместный вектор развития», потому что только в единой системе, во взаимной интеграции областной и муниципальных палат можно качественно отвечать на вызовы, которые встают перед гражданским обществом нашего региона. Мы готовимся к глобальным вызовам, которые стоят перед страной. Это и гуманитарная миссия, и развитие волонтёрских направлений, и социальные проекты, и общественные кампании, позволяющие решать много конкретных задач», – заявила первый зампред Общественной палаты Московской области Татьяна Дмитриева.
Другие задачи форума – «сверить часы», подвести итоги года, рассказать о гражданских форумах, работе цифровых сервисов, определить дальнейшие планы. 
 
Обсуждали и другие направления работы общественных палат, в частности – взаимодействие с органами государственной власти, грантовую поддержку. Для участников форума была организована интеллектуальная игра. 

Читайте также:

Семь подмосковных проектов вышли в финал международной премии #МЫВМЕСТЕ

В Подмосковье за 100 дней до старта Всемирного фестиваля молодёжи провели флешмоб

В Московской области торжественно закрыли поисковый сезон «Вахты Памяти 2023»
#екатерина швелидзе
#общественная палата
#общественная палата московской области
#сво
#военные
#спецоперация
#московская область
#подмосковье
Читайте нас в
MWM: Российский истребитель МиГ-35 может поражать цели в любой точке Украины
24 ноября 2023, 18:38

Фото: istockphoto/Milous

Российский самолет МиГ-35 способен атаковать объекты на всей территории Украины. Эта боевая машина отлично приспособлена для нанесения высокоточных ударов на любых расстояниях.
Об этом пишут военные эксперты издания Military Watch Magazine. В публикации указано, что данный класс истребителей максимально оптимизирован как для атак на визуальной дистанции, так и для нанесении ударов при нахождении на значительном расстоянии от цели. В материале также говорится о том, что истребитель выдержал боевые испытания в ходе украинского конфликта и он по своим характеристикам значительно превосходит все то, чем располагает Украина с точки зрения вооружения, если иметь ввиду возможности поражения воздух - воздух.

МиГ-35 — это новейший авиационный комплекс поколения 4 , созданный для работы в зонахи  военных конфликтов высокой интенсивности и в условиях насыщенной противовоздушной обороны. Самолет предназначен для уничтожения воздушных целей в любое время суток и при любой погоде, а также для поражения наземных и надводных объектов, как неподвижных, так и движущихся.

Читайте также:

Новая партия истребителей Су-35С поступила в распоряжение министерства обороны

ВКС России получили партию новых истребителей Су-34

В России запатентован новый сверхзвуковой самолет тактической авиации
#самолет
#военные
#испытания
#комплекс
#украина
#эксперты
#воздух
#вооружения
Читайте нас в
Беспилотник обнаружили в Казахстане воле ж/д путей
24 ноября 2023, 18:19

Фото: iStock/DutchScenery

Неопознанный беспилотный летательный аппарат обнаружили в Казахстане возле железнодорожный путей, по которым грузовые российские поезда везут нефть в цистернах. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Согласно сообщению, утром 23 ноября беспилотник был обнаружен машинистом, когда он оказался на перегоне Шунгай – Молодость, недалеко от казахско-российской границы. Он также рассказал, что рядом с БПЛА лежал раскрытый парашют.

Мужчина оперативно обратился в правоохранительные органы и сообщил об опасной находке. Движение по путям остановили на час, что привело к задержке четырех грузовых поездов. В Казахстане выясняют, кому принадлежал беспилотник и с какой целью его запустили.

Ранее неопознанный беспилотник также обнаружили в лесу во Владимирской области.

Читайте также:

«Замаскированный под орла»: ВС РФ перехватили необычный дрон ВСУ в ДНР

Сальдо заявил о крупнейшей атаке БПЛА ВСУ за все время СВО

При атаке украинских БПЛА на Волгоградскую область никто не пострадал
#парашют
#движение
#беспилотник
#дрон
#бпла
#мужчина
#всу
#вс рф
Читайте нас в
Суд в ДНР приговорил солдата ВСУ к 25 годам колонии за убийство военнопленного
24 ноября 2023, 17:48

Фото: istockphoto/Sinenkiy

Верховный суд Донецкой Народной Республики (ДНР) вынес приговор в отношении 29-летнего военнослужащего Вооруженных сил Украины Максима Бабича. Он получил 25 лет колонии строгого режима за убийство раненого военнопленного.
Украинец был признан виновным по пунктам «ж» и «л» части 2 статьи 105 (Убийство, совершенное организованной группой, по мотивам по мотивам политической, идеологической ненависти) и части 1 статьи 356 (Жестокое обращение с военнопленными на оккупированной территории) УК РФ.

Как установили следователи, Бабич и его командир Олег Завалецкий с 20 марта по 4 апреля 2022 года находились на территории «Мариупольского металлургического комбината имени Ильича». Там они до смерти забили военнопленного, который был ранен. После этого они скинули труп в яму и закопали. Завалецкого суд приговорил к 30 годам колонии строгого режима.

Читайте также:

Украинский морпех Свинарчук получил пожизненное за приказ убить 37 мариупольцев

Украинского майора осудили на 25 лет за приказ обстреливать жилые дома в ДНР

Украинца подозревают в убийстве жены и двух дочерей в Польше
#суд
#убийство
#следователи
#труп
#ук
#рф
#всу
#днр
Читайте нас в
Участника спецоперации из Химок наградили медалью Суворова
24 ноября 2023, 17:36

Фото: администрация г. о. Химки

Участник спецоперации из Химок получил государственную награду – медаль Суворова, сообщили в пресс-службе городского округа. Командир орудия, младший сержант Владимир был представлен к награде «за грамотные и точные действия, которые привели к уничтожению техники и минометного расчёта противника».
Химчанин с детства интересовался военным делом, а во время специальной военной операции решил стать добровольцем. Под его руководством были уничтожены диверсионно-террористическая группа и несколько единиц бронетехники.
«Шло наступление противника, артиллерийская разведка доложила цель, мы мгновенно отработали по ним и уничтожили, тем самым прекратив наступление украинских сил. В зоне СВО главное – взаимопонимание в расчёте, чтобы каждый выполнял поставленную задачу правильно», – сказал военнослужащий в интервью телеканалу «Химки ТВ».
Сейчас он находится в отпуске, но в конце ноября вернётся в зону СВО.   
«Администрация городского округа Химки регулярно разъясняет условия прохождения срочной службы по контракту в Вооруженных силах России, о выплатах денежного довольствия, льготах преференциях, закрепленных законами нашей страны», – сказал замначальника Управления территориальной безопасности и противодействия коррупции администрации городского округа Химки Сергей Максимов.

Жители Подмосковья, участвующие в СВО, получают денежное довольствие более 200 тыс рублей. В процессе обучения гражданам ежемесячно выплачивают 46-80 тыс. При заключении контракта на год предусмотрена единовременная выплата в 600 тыс рублей.    

В Химках по поручению губернатора Андрея Воробьёва продолжает работу Центр поддержки участников СВО и их семей. Специалисты центра решили более 700 вопросов, а также приняли участие в сборе и отправке более 150 тонн гуманитарного груза в зону спецоперации.

Читайте также:

Волошин проверил ремонтные работы на теплосети в Новых Химках

Волошин: сад в Химках после реконструкции сможет принимать вдвое больше детей  

Глава Химок Волошин принял участие в акции «Доброе дело»
 

 
#химки
#сво
#спецоперация
#военные
#награда
#московская область
#подмосковье
#губернатор
#андрей воробьёв
Читайте нас в
Арестович* назвал невозможным или очень затруднительным успех ВСУ на поле боя
Арестович*: успех ВСУ на поле боя является невозможным или очень затруднительным
24 ноября 2023, 17:26

Экс-советник Офиса президента Алексей Арестович* заявил, что успех ВСУ на поле боя является невозможным или очень затруднительным.
По его словам, Запад не дает Украине оружие в необходимом объеме. И даже необходимое вооружение будет передано, то на подготовку бойцов для его применения уйдет от 6 до 9 месяцев.

«Но набрать достаточно мотивированных бойцов с нынешним подходом к мобилизации и должным образом подготовить их при очень плохом уровне администрирования будет проблематично», - считает Арестович*.

При этом, по его словам, за это время ВС РФ смогут построить еще больше оборонительных линий. В таком случае даже при наличии F-16 и ATACMS ВСУ не смогут пройти все эти линии.

Арестович* также считает, что страны Запада не предоставят Украине достаточный объем вооружения, ввиду отсутствия такого количества в Евросоюзе. Кроме того, бывший советник Зеленского считает, что США не хотят полной победы Украины над Россией на поле боя, для недопущения ещё большего сближения Москвы с Китаем.

«Разгром России на поле боя считается в администрации Байдена опасной опцией. Они не хотят на это идти», - заключил Арестович.

Читайте также:

«Есть план»: Арестович* заявил, что знает, как остановить конфликт на Украине

На Украине возбудили дело против Арестовича*

Арестович*: Зеленский серьёзно конфликтует с военными из-за провала ВСУ


*Включен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга
#сша
#конфликт
#оружие
#вооружение
#всу
#вс рф
#зеленский
#арестович
Читайте нас в
Житель ДНР подорвался на мине «Лепесток»
Пушилин: в Новолуганском в ДНР мужчина подорвался на мине «Лепесток»
24 ноября 2023, 16:47

Фото: iStock/Dmytro Falkovskyi

Мирный житель Новолуганского в Донецкой Народной Республике подорвался на противопехотной мине «Лепесток». Об этом в своём Telegram-канале сообщил глава региона Денис Пушилин.
Отмечается, что мужчина 1966 года рождения случайно наступил на мину, в результате чего его доставили в больницу с травматической ампутацией правой стопы. 

Посёлок Новолуганское находится неподалёку от крупнейшего города ДНР, Горловки. 

Также глава республики добавил, что в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника в Старомихайловке пострадала девочка. Она была экстренно госпитализирована с осколочными ранениями. В настоящее время ей оказывается помощь. 

Читайте также:

В ДНР обнаружили тайник с гранатомётами для совершения терактов

«Замаскированный под орла»: ВС РФ перехватили необычный дрон ВСУ в ДНР

ВСУ 72 раза обстреляли территорию ДНР
#днр
#денис пушилин
#мина
#жители
#всу
Читайте нас в
Достижения.рф