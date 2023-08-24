Зеленский: Португалия обучит украинских лётчиков управлению истребителями F-16

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Португалия обучит украинских лётчиков управлению истребителями F-16. Об этом глава Украины написал в своём Telegram-канале после проведения переговоров с президентом Португалии Марселу Ребелу де Соузой.
В ходе переговоров лидеры стран обсудили оборонную сферу и обеспечение безопасности. Владимир Зеленский рассказал своему португальскому коллеге о ситуации на фронте и нуждах ВСУ. Будет рассмотрен вопрос поставок бронированных медицинских автомобилей и оборудования для разминирования.
В заключение президент Португалии заявил, что страна будет до последнего поддерживать Украину.
Ранее издание Financial Times сообщало о готовности 11 стран провести учения для украинских пилотов. В список вошли: Нидерланды, Дания, Бельгия, Норвегия, Польша, Канада, Люксембург, Португалия, Румыния, Швеция и Великобритания. Позднее стало известно, что Греция также предоставит своих специалистов и полигоны для обучения украинских военных.
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В заключение президент Португалии заявил, что страна будет до последнего поддерживать Украину.
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Анастасия Чинкова