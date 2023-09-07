Зеленский поручил Умерову изменить отношение к украинским военным

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Президент Украины Владимир Зеленский поручил новому министру обороны Рустему Умерову разработать «новую философию отношения» к солдатам ВСУ. О своем поручении Зеленский сообщил в телеграм-канале.
Украинский лидер утверждает, что люди — это не «расходный материал». Зеленский также поручил Умерову сократить число бюрократических процедур, уделить внимание вопросам тренировок солдат, медицинского обеспечения, общения с семьями военных.
Умеров отметил, что министерство обороны Украины станет главным институтом для координации сил обороны.
Напомним, комитет Верховной рады одобрил кандидатуру Рустема Умерова на пост главы Минобороны Украины. В марте 2022 года он входил в состав группы от Киева, принимавшей участие в мирных переговорах с Россией
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Умеров отметил, что министерство обороны Украины станет главным институтом для координации сил обороны.
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Екатерина Коршунова