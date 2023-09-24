Возвращаясь из США, украинский президент Владимир Зеленский посетил Польшу, но официальных встреч не проводил.
Reuters сообщает, что Владимир Зеленский наградил двух польских волонтеров госнаградами во время остановки в Польше в субботу. При этом не встретился с официальными лицами страны. Сообщается, что причина заключается в напряженных отношениях между странами из-за поставок зерна.
Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс обратило внимание на теплый прием, оказанный Владимиром Зеленским бывшему бойцу 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галиция» Ярославу Хунку в канадском парламенте.
На одной из фотографий, сделанных во время выступления Зеленского, он дружелюбно приветствует Хунка, показывая сжатый кулак в сторону аудитории. Рядом стоит премьер-министр Канады Джастин Трюдо.
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Ранее агентство Ассошиэйтед Пресс обратило внимание на теплый прием, оказанный Владимиром Зеленским бывшему бойцу 14-й добровольческой пехотной дивизии СС «Галиция» Ярославу Хунку в канадском парламенте.
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Мария Фирсова