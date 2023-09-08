Зеленский пожаловался на мешающее контрнаступлению превосходство России в небе

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что РФ в ходе конфликта имеет превосходство в небе, что сильно мешает контрнаступлению ВСУ. Об этом сообщает «Страна.ua».
Напомним, ранее экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон сообщил, что переданные Украине истребители НАТО не помогут украинским войскам из-за их уязвимости перед российскими ПВО. По мнению Джонсона, ВСУ не найдут подходящих пилотов на F-16. Он также считает, что новейшие модели истребителей не смогут обойти российские ПВО.
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Екатерина Коршунова